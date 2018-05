Una estudiante colombiana denuncia a su profesor tras grabarlo acosándola

“Él es muy hábil, se gana la confianza de las personas mostrando interés con el tiempo que le dedica a tu trabajo y a tus intereses académicos”. Lizeth Lorena Sanabria, una estudiante de la Maestría de Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad Nacional de Colombia, denunciaba y relataba la experiencia sufrida con un profesor, Freddy Alberto Monroy, al que llegó a grabar intentando besarle y tocarle el culo.

En una entrevista en W Radio contaba que tras mostrarse muy amable al dirigir el trabajo de la joven hasta que sufrió un primer caso de acoso del que era su tutor. En aquella ocasión Monroy, durante "un experimento con unos láser" dentro de un cuarto oscuro en uno de los laboratorios.

"Me llevó contra la pared y tocó mi cintura y los senos. Pese a mi rechazo, me pidió que le diera un ‘pico’, refiriendo que no me preocupara porque no me metería la lengua. Yo logré separarlo de mí, señalando que en ese momento no tendría ninguna relación con nadie pero actuando de manera ansiosa volvió a tocarme los senos, diciéndome: ‘déjame sentirte, déjame darme ese gusto’", explicó Sanabria.

Tras esto el profesor le dijo que podían "llegar a un acuerdo, que él se pondría muy juicioso a ayudarme con mi trabajo, pero que yo debía portarme bien".

"Freddy Monroy utiliza su posición dominante para hacerme sentir inferior, como si tuviera que ceder mi dignidad sexual a cambio de sus orientaciones académicas, a través de la fuerza y el sometimiento", contaba la joven.

Ella pensó en dejar el curso y tras pedir cambiar de tutor, Monroy dijo que renunciaba. Poco después la alumna descubrió que otra compañera había sufrido la misma situación de "ataques lascivos", aunque esta se ha mantenido anónima.

Es por ello por lo que decidió grabarle, pidiéndole de nuevo que dirigiera su trabajo, para interponer una denuncia ante la fiscalía: "Era la única forma de conseguir la evidencia. Ese día, antes de llegar, iba en el TransMilenio llorando, pensando que no lo podía hacer, pero me decidí a hacerlo. Dije: 'que pase lo que tenga que pasar y voy a tomar la evidencia'".

La Universidad publicó un comunicado y el director del Área de Formación de Ciencias de la Universidad Nacional, Herbert Alonso Dueñas, explicó que "nunca había recibido una queja en el programa y no había escuchado ningún rumor acerca del tema. Además, nunca había recibido alguna denuncia de ese estilo ni para ese profesor ni para otro. De haber sido así, se habrían tomado acciones".

Comunicado del Rector @MantillaIgnacio para la #ComunidadUN y opinión pública "La @UNColombia expresa su más firme rechazo frente a toda conducta de acoso sexual y demás violencias basadas en género" pic.twitter.com/fqMOCqKiGU — Universidad Nacional (@UNColombia) 26 de abril de 2018

No se ha decidido expulsar a Monroy del centro educativo, todavía, según Dueñas: "Me imagino que hasta que no se haga una investigación y no se tengan elementos de juicio para tomar una decisión, la Universidad no la tomará. Estoy seguro de que se van a respetar tanto los derechos de la estudiante como los del profesor".