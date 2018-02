El Carnaval de Rio se tatúa el 'No es no' para evitar el acoso sexual

No besar a la fuerza, no tocar sin permiso, no tirar del pelo, no arrimarse por detrás... ¡no es no! El Carnaval de Rio de Janeiro se ha llenado este año de mensajes contra el acoso sexual en un intento de cambiar las estadísticas que avergüenzan el país: sólo en el período de cinco días que duró el evento del año pasado, una mujer fue agredida cada tres minutos, según los registros oficiales de la Policía Militar de la ciudad.

Este año, varias iniciativas de distintos movimientos sociales y organizaciones oficiales se han movilizado para hacer de este Carnaval un evento libre de agresiones sexuales. Uno de ellos es la distribución de calcomanías con la frase "No es no" para que las mujeres se tatúen en el cuerpo la frase que muchas veces parece no quedar claro para quien la escucha. "Además de escribir en la piel lo que muchos tíos no entienden, el tatuaje pretende crear una red de apoyo entres las mujeres, para que se protejan entre ellas", ha señalado a Rede TV Luka Borges, una de las integrantes del colectivo feminista que lo promueve.

La iniciativa empezó en internet. La meta inicial era recaudar 7.500 reales (unos 1.859 euros), pero la repercusión fue tal que se consiguieron captar un total de 20.457 reales (unos 5.070 euros) que les ha permitido repartir su mensaje por las ciudades de Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Olinda y Brasilia.

Además, rápidamente se han sumado varias entidades oficiales, que se han unido a la distribución de los tatuajes temporales y han creado otro tipo de iniciativas para concienciar sobre el problema del acoso.

La Comisión de Defensa de las Mujeres del Ayuntamiento de Rio de Janeiro va a regalar 250.000 abanicos con frases contra el acoso además de información sobre qué hacer en el caso de sufrir algún tipo de agresión sexual.

La ONU Mujeres en Brasil también se ha volcado con el Carnaval con la campaña #CarnavalEllosPorEllas. "Cuando una mujer te dice que no quiere besarte significa que no quiere besarte"; "Cuando una mujer te dice no, significa que te ha dicho no"; "La diferencia entre el acoso y el tonteo está en el respeto", son algunos de los mensajes que está lanzando en sus redes.

ONU Mulheres e parceiros lançam campanha #CarnavalElesPorElas para mostrar que a diferença entre o assédio e a paquera está no respeito: https://t.co/nb1HBMWqKb pic.twitter.com/nshRurnNKk — ONU Mulheres Brasil (@ONUMulheresBR) 2 de febrero de 2018

Diez mujeres violadas cada dos horas

Los números de la violencia de género en Brasil son apabullantes. Según el último informe del Forum Brasileño de Seguridad Pública, con datos de 2016, una mujer fue asesinada cada dos horas ese año. Durante esas mismas dos horas, diez mujeres han sido víctimas de una violación, un aumento del 3,5% con respecto al año anterior.

El mismo informe señala que 40% de las mujeres con más de 16 años han sufrido algún tipo de acoso, como comentarios irrespetuosos, asedio en transportes públicos o

El carnaval es un momento especialmente delicado y, por eso, los movimientos por los derechos de las mujeres han apostado por aumentar sus campañas ahora. "Lo que queremos hacer es utilizar el Carnaval para conseguir cambiar pautas de comportamiento que puedan modificar una cultura opresora para nosotras, las mujeres, y que existe no sólo durante el Carnaval sino también en el trabajo, en la escuela, en la calle", explica Luka Borges.