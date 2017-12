Niños y 'chamba', la triste normalidad del trabajo infantil en México

Claudia y sus tres hijas han tenido que dormir esta noche dentro de un camión, en una camita de cartones, rodeadas de cajas de tomates. Esta fruta y los tres trailers llenos que llegaron hace un día a la Central de Abastos, el macromercado al sureste de Ciudad de México, donde cada día hay más 300.000 personas trabajando o comprando, son responsables de que no hayan ido a casa.

Si su madre se ausenta de limpiar tomates más de lo justo, sus patrones pillaran a otra jornalera. Por esto Claudia no puede llevar a sus hijas a la escuela y ellas estarán un paso más cerca de engrosar las filas del trabajo infantil en México, una realidad para 2,5 millones de menores en el país.

Lo cierto es que no es extraño ver a niños trabajando (haciendo la 'chamba') en las calles de la capital mexicana. A veces es tan duro como verlos en el metro, gateando por el suelo, con una gamuza en la mano ofreciéndose sin demasiado éxito a limpiar los zapatos de los viajeros.

Otras en las zonas más acomodadas, los días de asueto o en la tarde, vendiendo caramelos, dulces y mazapanes de mesa en mesa a los que disfrutan de una cerveza. La mejor de las veces en mercados o puestecitos de calle, ayudando a sus padres en el lugar que regentan. Cuatro de cada diez no reciben una educación regular y un estudio de la Universidad Autónoma de México señala que el 50% de los niños de América Latina inmersos esta problemática están en su país.

“El trabajo infantil es aquel que pone en riesgo su integridad personal, su desarrollo físico y enmocionla y a veces los pone en situaciones que pueden sufrir abuso sexual, violencia”, define Lucrecia Hernández, que coordinó un trabajo en el que se analizó este problema en 59 espacios públicos de Ciudad de México, principalmente el metro, “aunque técnicamente no estén trabajando si no, como dicen sus padres, acompañando, sí están creando las habilidades necesarias para después y, a la hora del ahora, sí están trabajando”.

Lo que dice la ley

México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, en cuyo artículo 32 se lee que los infantes deben estar protegidos contra la explotación económica y el desempeño de trabajos que puedan ser peligrosos o entorpecer su educación. Desde entonces, las cifras oficiales han bajado. En el censo de 2010 se arrojaban 3,6 millones, en el de 2015, 2,5. Pero algunos no se creen estas cifras.

Hace poco salió una nota en la que una responsable de la secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo decía que desde 2014, en la Ciudad de México, el número había bajado de 85.000 a 70.000. ¿Estas crifas son correctas? “Las instituciones tienen compromisos internacionales de combatir el trabajo infantil y tienen que bajarlo y decir que medidas están tomando y tratan de cubrir el más visible. Igual que a nivel nacional aseguran que han bajado de 3,6 millones a 2,5. ¿Cómo lo hicieron? Con lo que se ve y se estudia se nota que no es real, es maquillaje”.

Por sectores, casi la mitad se emplean en el sector servicios y el comercio, un 30% en el agropecuario, 14% en la industria y un 6% en la construcción. También hay que tener en cuenta el trabajo en talleres familiares, que se hace de puertas adentro, o el doméstico, que, explica Hernández, suele caer sobre una de las hijas para que el resto pueda estudiar o ayudar.

Aunque el motivo es económico, un 40% no recibe una remuneración, es de suponer que debido a que ayudan a sus padres. También hay una mirada histórica, al los padres no ver un futuro en el gran ascensor social, la educación, y prefieren que aprendan a sobrevivir con un oficio de vendedor como papá y mamá a que acaben en la delincuencia y la droga.

Hace un año, una niña de seis años murió atropellada en un cruce de carreteras en Ciudad de México en el barrio hipster de Condesa. La pequeña estaba ahí haciendo malabares con su hermana de 10 años para sacarse unos pesos. Cuando oyó la noticia, el secretario de Desarrollo Social se asustó y decidió poner en marcha un programa piloto llamado Niños y niñas fuera de peligro y que consiste en buscar a estos chavales que acompañan a sus padres en los lugares públicos y llevarlos al colegio y una suerte de guardería mientras sus padres trabajan.

“Hay casos de padres malos, que explotan a sus hijos, pero la mayoría no son así. Los padres no lo hacen con mala intención y no podemos criminalizarles, viven en su contexto y responden a sus circunstancias”, razona la experta Hernández, “eso sí, si ven que uno de sus hijos quiere estudiar mucho y se aplica y contracorriente saca buenas notas, le dan la oportunidad, pero no es lo normal”.

Kike Martínez, de 26 años, fue uno de los encargados de poner en marcha el programa. “Estuvimos como un mes yendo a los cruceros y a los sitios donde trabajan las madres para convencerlas de lo que queríamos hacer, que no les íbamos a quitar a sus hijos, de que solo era ir a la escuela”, explica. Ahora cuentan con 52 niños. De ellos, gran parte estaba sin escolarizar y los que lo estaban no acudían de manera regular. Algunos hijos de exdrogadictos y tres, incluso, no tenían acta de nacimiento. Una gota en un océano para la que tratan de lograr fondos públicos y ampliar poco a poco sus números.

Por este programa, finalmente, las hijas de Claudia García sí podrán ir a la escuela y alejarse del trabajo infántil. De hecho, Carla, la pequeña, llora en el camión ante la jornada escolar. En la furgoneta que les lleva van cantando canciones de reguetón, esperemos que sin entender demasiado la letra, con los otros niños. Como Luis Ángel, que ha dormido esta noche en una calle de la Central de Abastos y le han robado la mochila que le dieron en el programa. El resto se burla. Él se cruza de brazos y se enfurruña. Los niños son iguales vengan de donde vengan. De malos, de buenos y en sus derechos.