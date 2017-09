México se aferra al milagro de Frida Sofía

Tiene 12 años y su historia ha dejado a México en vilo. Frida Sofía es el milagro que el país espera tras la tragedia de este martes, cuando un terremoto de 7,1 sacudió México y provocó más de 200 muertos. La niña está atrapada entre los escombros del colegio Enrique Rébsamen, que no aguantó la violencia del temblor y se derrumbó haciendo, según estiman las autoridades, más de 20 muertos, la mayoría niños.

La pequeña dio señales de vida el miércoles, sobre las 9.00 de la mañana, hora local. Según cuenta el periódico mexicano El Universal, un sensor térmico detectó la presencia de la menor que se confirmó luego con un escáner. Más tarde, un perro entrenado corroboró que seguía con vida.

Desde entonces, los equipos de rescate trabajan lo más rápido posible para conseguir llegar a ella, pero con la máxima precaución posible, una vez que un paso en falso podría hacer que el edificio cediera y que la niña se quedara atrapada de manera definitiva. “Sabemos que hay una niña con vida en el interior, lo que no sabemos es cómo llegar a ella sin riesgo de colapso y sin que se arriesgue el personal de rescate”, ha dicho el almirante José Luis Vergara, coordinador de las operaciones, en declaraciones a la cadena de televisión Televisa.

Según El Universal, el único hueco que existe para poder acceder al lugar tiene solamente 45 centímetros, por donde es imposible que pase uno de los hombres que trabajan en las labores de rescate. Durante la tarde, las autoridades han tenido que suspender los trabajos para que se pudiera asegurar la estructura que se encuentra muy endeble.

Las labores se han reanudado casi dos horas después. “Las fuerzas armadas han tomado la decisión de continuar la búsqueda hasta que, esperemos, sea una búsqueda con éxito pese a que no conseguimos encontrar a ningún familiar”,ha declarado el secretario de Educación, Aurelio Nuno, a Televisa.

Muchas incógnitas

Esta es una de las incógnitas que envuelven la historia de Frida. Hasta el momento, ningún familiar se ha acercado al lugar de los hechos ni se ha puesto en contacto con las autoridades. Muchos especulan si podrían estar atrapados en otros edificios o ser, incluso, parte de las víctimas mortales que ha dejado el terremoto.

Tampoco se sabe con seguridad si Frida Sofía es su verdadero nombre. Según el colegio, no hay ninguna alumna con ese nombre y todas las Fridas y todas las Sofías que estudiaban en la institución habrían sido rescatadas o ubicadas. Jorge Flores, el portavoz del equipo de rescate mexicano Los Topos, ha asegurado que ese fue el nombre dado por la niña, pero confirma que no se ha encontrado a ningún familiar. "Ella fue la que dio su nombre pero efectivamente no hemos identificado a un padre que diga ‘es mi hija’. Esa es una incógnita que también se tiene. Nadie ha podido reclamarla ni se ha detectado a la familia”, ha señalado a la emisora argentina MDZ Radio.

El niño fantasma de 1985

Las contradicciones que rodean el caso de Frida han sacado a la luz el recuerdo de “Monchito”, el niño fantasma del terremoto de 1985.

El 19 de septiembre de ese año, la tierra también tembló en México sembrando la tragedia que se saldó en más de 10.000 muertos según cifras oficiales. Trece días después del sismo, el 2 de octubre un hombre garantizó a las autoridades que su hijo, de 9 años, seguía vivo, bajo los escombros de la casa de su abuelo, donde estaba cuando ocurrió el temblor.

Los equipos de rescate se movilizaron y el presidente mexicano dio órdenes para que la búsqueda no cesara. Trabajaron sin descanso, buscando de ”Monchito”, pero el niño nunca fue encontrado. Sí se encontró el cuerpo de su abuelo y una caja fuerte, con 12 millones de pesos. El dinero, según se ha especulado en el momento, fue la razón por la que los padres de “Monchito” se inventaron que el niño estaba vivo bajo los escombros para que los equipos de rescate no pararan las búsquedas y encontraran la caja fuerte.

Ahora, 32 años después, México espera que el milagro sí se de con Frida Sofía. Sea ese su nombre real o no.