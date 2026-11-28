Argel busca mantener el conflicto en la agenda de la ONU como un asunto de descolonización, frente a Marruecos que considera abocado el cierre del expediente.

El ministro de Exteriores argelino, Ahmed Attaf, responsabilizó a EE.UU. del fracaso en la prórroga de la misión por intentar eliminar la organización del referéndum de sus objetivos.

Entre las labores a asumir destaca el desminado de explosivos, aunque no se ha aclarado si Argelia pretende desplegar militares en la zona de amortiguación.

Argelia se ha ofrecido a la ONU para continuar con las tareas de la Minurso en el Sáhara Occidental tras no renovarse su mandato por un veto cruzado entre EE.UU. y Rusia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, ha revelado este jueves que su país se ha ofrecido a la ONU para seguir desempeñando las tareas de la Minurso sobre el terreno, la misión para el Sáhara Occidental que tenía entre sus objetivos el mantenimiento del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, y la organización del referéndum para el territorio.

En una rueda de prensa desde el Ministerio de Exteriores en Argel, Attaf confirmó que Argelia y Naciones Unidas debaten "cómo proseguir con la labor realizada por la misión" que se encuentra en retirada tras un veto cruzado en el Consejo de Seguridad entre EEUU y Rusia. El diplomático confirma que "aún no se ha tomado ninguna decisión".

Entre las tareas que realizaba la Minurso se encuentra el desminado de los explosivos herencia del conflicto que se prolongó desde la retirada de España de la antigua colonia tras la Marcha Verde de 1975 y el alto el fuego de 1991, que el Polisario interrumpió en 2020. Los combates se siguen produciendo intermitentemente.

La Minurso ha limpiado 150 millones de metros cuadrados de terreno minado y ha intervenido en más de 500 zonas afectadas por municiones de racimo. Se desconoce si Argelia ha propuesto desplegar a sus propios militares en la 'zona de amortiguación', el 20% del Sáhara que aún no controla Marruecos, lo que aumentaría la tensión entre ambos países.

Attaf también señaló que el embajador argelino ante la ONU se reunió con su homólogo estadounidense, Mike Waltz. El diplomático de EEUU había propuesto mantener la misión retirando el referéndum de sus objetivos, dejándola en 'Minuso'.

El jefe de la diplomacia argelina responsabilizó del fracaso en renovar el mandato de la Minurso a EEUU, "el país encargado de redactar el proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad (pen holder), que "intentó imponer en el texto la postura de su Gobierno".

عطاف: نتباحث في الامم المتحدة مع الولايات المتحدة عن كيف يمكن مواصلة الأعمال التي كانت تقوم بها المينورسو دون وجود المينورسو ياك قلت لكم ان الجزائر ستأخذ مكان المينوسو ، كا و لا ماكا 🤨 https://t.co/tON0VKcXRO — محمد أوفقير (@oufkir_mohammed) November 26, 2026

La Resolución 2797 aprobada en 2025 había prorrogado un año más las operaciones de Naciones Unidas, pero señalaba la propuesta autonomista de Marruecos para el Sáhara Occidental como único plan para avanzar en la solución política.

El rechazo de Rusia, aliada de Argelia en la disputa, a la propuesta de Estados Unidos de comenzar a implementar el proyecto de Autonomía de forma inmediata llevó a una situación de impasse, y a la no renovación en última instancia de la misión.

El ministro argelino advirtió que "cualquier intento de imponer hechos consumados" o toda "solución inaceptable para cualquiera de las partes en la disputa" podría "complicar la situación y prolongar el conflicto", con "consecuencias negativas para la seguridad y la estabilidad regional".

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, el 31 de diciembre de 2025. Algerian Presidency Office apai / Zuma Press

Attaf criticó la reducción de las funciones de la Minurso "al asunto de la 'R', el referéndum", recordando que la cuestión es un "asunto de descolonización" que sigue comprometiendo a Naciones Unidas.

También ha rechazado las alusiones de Waltz a las carencias humanitarias que sufren los saharauis en los campos de desplazados de Tinduf. El embajador estadounidense ante la ONU tachó las condiciones en los campamentos de "intolerables, insostenibles e inhumanas".

"La legalidad internacional y el principio sagrado del derecho a la autodeterminación impiden reducir la cuestión de la descolonización del Sáhara Occidental a la simple cuestión de los refugiados, a los que se les buscaría una patria de sustitución o se les pediría regresar a sus tierras bajo la autoridad del mismo ocupante que les expulsó", declaró.

Aunque Argel aplaudió inicialmente el veto de Rusia al proyecto de resolución estadounidense, la retirada de la Minurso favorece inequívocamente a los planes expansionistas de Rabat. Argelia acoge a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y trata ahora de mantener al Sáhara en la agenda del Consejo de Seguridad.

Marruecos consideró por su parte mediante un comunicado del Gabinete Real del 30 de octubre de 2026 que la falta de renovación del mandato de la Minurso abocaba al cierre definitivo del expediente sobre el Sáhara Occidental en las Naciones Unidas.

Attaf recordó que la cuestión todavía está en manos de la Asamblea General de la ONU como una cuestión de descolonización, inscrita en el orden del día de la cuarta comisión y del Comité Especial de Descolonización (C24). E incluso en el seno del Consejo de Seguridad, "basta que un Estado miembro eleve la cuestión para que se incluya automáticamente en el orden del día".