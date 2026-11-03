Las fuerzas de paz han estado desplegadas en el Sáhara Occidental desde 1991, cuando se estableció la misión de la ONU. UN

La ONU comienza a retirar a 340 efectivos de su misión para el Sáhara pero no fija la fecha para retirarse definitivamente

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LO ESENCIAL Las claves La ONU inicia la repatriación de 160 observadores militares y 180 empleados civiles para liquidar la misión de la Minurso en el Sáhara Occidental. El proceso de cierre no tiene fecha definitiva pero incluye el traspaso o desmantelamiento de las 13 instalaciones de la misión. La liquidación se produce tras no renovarse el mandato por los vetos cruzados de Rusia y EEUU en el Consejo de Seguridad. La Asamblea General de la ONU se reunirá para debatir los vetos, mientras Guterres recalca que la retirada no anula el derecho a la autodeterminación saharaui.

La ONU prevé repatriar a unos 160 observadores militares y retirar a aproximadamente 180 empleados civiles y personal afiliado como parte del proceso de liquidación de su misión en el Sáhara Occidental (Minurso), iniciado el pasado domingo tras expirar su mandato.



El portavoz del secretario general António Guterres, Stéphane Dujarric, dijo en rueda de prensa que el proceso contempla "el cierre y traspaso de las 13 instalaciones de la misión", así como "la transferencia o eliminación de los equipos propiedad de Naciones Unidas, la retirada de los sistemas de comunicaciones y apoyo logístico y la gestión de sus archivos y contratos".



Dujarric explicó que un equipo reducido, dependiente del Departamento de Apoyo Operacional de la ONU y respaldado desde la sede central, supervisará "el cierre ordenado de las instalaciones y el traspaso de los recursos".

"La liquidación se llevará a cabo siguiendo los procedimientos habituales de Naciones Unidas y durante un plazo relativamente corto", dijo Dujarric, que no especificó una fecha.



"No tenemos todavía una estimación", apuntó, y se limitó a asegurar que el proceso se hará "de la manera más rápida y eficiente posible".



"Para ser sincero, hay planes de contingencia para todo, pero esto ocurrió de manera bastante repentina", comentó.



Agregó que "la organización mantendrá la supervisión administrativa, financiera y de seguridad durante todo el proceso para garantizar la protección y el bienestar de su personal".

Nueva votación

El portavoz pidió a todos los actores implicados que ejerzan "la máxima contención para evitar nuevas tensiones o un deterioro de la estabilidad regional".



La liquidación comenzó después de que el Consejo de Seguridad no lograra renovar el mandato de la misión, que expiró el 31 de octubre tras el veto de Rusia a una propuesta estadounidense y el rechazo del órgano a un texto alternativo ruso.

Sin embargo la Asamblea General de la ONU celebrará el próximo martes un pleno para debatir los vetos cruzados emitidos el pasado 30 de octubre por Rusia y EEUU en el Consejo de Seguridad, acción que impidió la renovación del mandato de la misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, Minurso, desplegada en el territorio desde 1991.



El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, informó en una misiva a los Estados miembros de que convocará la reunión plenaria el martes 10 de noviembre a las 10.00 horas (15.00 GMT) en la Sala de la Asamblea de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, bajo el punto 62 del orden del día, titulado 'Uso del veto'.

Informe especial

La resolución 76/262, adoptada por consenso en abril de 2022, busca garantizar que, cuando el Consejo de Seguridad quede bloqueado por un veto, los 193 Estados miembros de la ONU puedan examinar y debatir la situación que motivó esa decisión.



El mecanismo prevé además que el Consejo de Seguridad presente a la Asamblea un informe especial sobre el uso del veto en cuestión al menos 72 horas antes del debate.

La reunión del 10 de noviembre permitirá a los países expresar su posición sobre el veto y sobre la situación del Sáhara Occidental, aunque no está previsto que conduzca por sí misma a una decisión vinculante del órgano plenario.

La Minurso fue desplegada en 1991 para supervisar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y organizar un referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse.



El domingo, Guterres afirmó en un comunicado que la salida de la Minurso "no supone la pérdida del derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación" y llamó a todas las partes "a respetar y promover esos derechos".