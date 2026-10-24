EEUU exige a la ONU renunciar al referéndum y activar el plan autonomista de Marruecos para el Sáhara Occidental ya en 2027

EEUU defiende que la única solución viable es una autonomía real bajo la soberanía de Marruecos y ensalza el liderazgo de Donald Trump en la mediación.

El documento exige reducir al menos un 50% el personal militar uniformado para enero de 2027 y completar el registro de refugiados en Tinduf.

El plan estadounidense establece finalizar la operación de pacificación en abril de 2027 para dar paso a una misión política que implemente el plan de autonomía marroquí.

EEUU propone un 'borrador cero' a la ONU para eliminar el referéndum saharaui y renombrar la misión MINURSO como MINUSO.

A medida que se acerca el 31 de octubre, fecha en la que el Consejo de Seguridad de la ONU votará si renueva la misión para el Sáhara Occidental que verifica el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, EEUU ha hecho llegar a los Estados miembros su 'borrador cero' sobre la cuestión. La propuesta liquidaría la posibilidad de referéndum saharaui y, a la postre, a la propia misión.

El 'borrador cero', al que han tenido acceso los diplomáticos, reafirma la Resolución 2797 votada en 2025 que prorrogó un año más la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). La amparaba la reclamación de Marruecos de su soberanía sobre el territorio con un Plan de Autonomía.

El nuevo documento estadounidenses subraya el reconocimiento cada vez mayor del proyecto autonomista marroquí para el Sáhara Occidental. Menciona a España en este punto, celebrando los esfuerzos del Enviado Personal, Staffan de Mistura, para facilitar las tres rondas de negociaciones directas en Washington y Madrid entre Marruecos, el Polisario, Argelia y Mauritania.

Las disposiciones operativas introducen los cambios más drásticos que exige EEUU. El despliegue cambiaría de nombre, perdiendo las siglas MINURSO para pasar a llamarse 'Misión de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental' (MINUSO), eliminando la referencia al referéndum.

También pondría fecha de caducidad a la operación de pacificación. Este mandato debería terminar el 30 de abril de 2027. No implicaría la retirada total de la ONU del Sáhara, sino que se convertiría en una misión política especial del 1 de mayo al 31 de octubre de 2027 que comenzaría a desarrollar el plan de autonomía.

El borrador prevé solicitar al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que presente antes del 15 de diciembre de 2026 propuestas detalladas sobre el mandato, la estructura, el personal y los recursos de esa misión política. Exige datos sobre las operaciones de desminado, el apoyo al "proceso político" y la reutilización de las estructuras ya empleadas en la misión.

También exige al Secretario General que inicie sin demora la retirada gradual de los militares de la misión, con una reducción de no menos del 50% del personal uniformado para el 31 de enero de 2027. Esta retirada debe acompañarse del cierre y la consolidación de las bases desde las que se despliegan los equipos de intervención.

No obstante, reconoce la importancia de "la continuidad en el liderazgo sénior" y el "conocimiento institucional". De este modo, EEUU reitera su "pleno apoyo" al Secretario General, al Enviado Personal y los mediadores, con la Propuesta de Autonomía ampliada y actualizada de Marruecos como única base de negociación.

De Mistura es requerido, en su papel de Enviado, para trasladar la propuesta a "una amplia gama de sectores saharauis", incluidos "interlocutores ajenos a las partes negociadoras, en el territorio, los campamentos y la diáspora", en referencia a quienes no se sentirían representados por la postura negociadora del Polisario.

En ese sentido solicita a la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) que complete el registro de la población refugiada en los campos de Tinduf (Argelia) en un plazo de seis meses, "sin interferencias de ninguna entidad y con acceso sin restricciones".

Elogios a Trump

El texto ensalza la Propuesta de Autonomía de Marruecos como "una solución justa, duradera y mutuamente aceptable" para la disputa, "en consonancia con la Carta y los principios de la ONU, incluida la libre determinación". Bajo esta premisa, EEUU argumenta que la necesidad del referéndum quedaría superada.

El texto incluye elogios al liderazgo del presidente Donald Trump "en la resolución de conflictos", y subraya su llamamiento a las partes a "comprometerse sin demora" con el plan autonomista como único marco. A continuación, afirma que "una autonomía real bajo la soberanía marroquí es la única solución viable para la cuestión del Sahara Occidental".

EEUU condena en el borrador el ataque del 5 de mayo de 2026 contra la ciudad de Smara y lamenta "el incumplimiento de una de las partes de participar sustancialmente en las negociaciones". Es una referencia a la ofensiva con cohetes del Polisario contra posiciones marroquíes que no causó víctimas.

No obstante, no hace referencia a la muerte de Lahbib Ould Mohamed Abdelaziz, hijo del fundador y líder histórico del Frente Polisario Mohamed Abdelaziz, el pasado mes de junio, cuando fue alcanzado por un dron marroquí en la denominada como 'zona liberada' del Sáhara.

El borrador de EEUU finalmente se detiene en el "aspecto humanitario", expresando una "profunda preocupación por el prolongado desplazamiento en los campamentos de Tinduf". Tras denunciar que la situación "no se puede mantener de manera responsable", exige que la cooperación internacional encuentre "soluciones individuales, voluntarias y duraderas".