Las tropas rusas toman otra localidad en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Ministerio de Defensa ruso afirma haber tomado el control de la localidad de Kolomiytsi, en la provincia de Dnipropetrovsk. Según Moscú, las tropas del grupo Vostok despejaron más de 400 edificios tras intensos combates para facilitar futuros avances militares. Rusia asegura haber destruido 1.017 drones ucranianos durante la última noche, una de las cifras de interceptación más altas en semanas.

El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado este domingo que sus tropas han tomado el control de la localidad de Kolomiytsi, en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, una operación que, según Moscú, permitirá ampliar su presencia en la zona y facilitar nuevos avances militares.

Según el departamento, los militares rusos han despejado más de 400 edificios tras intensos combates. "La liberación de Kolomiytsi ha permitido al grupo Vostok ampliar su presencia y crear las condiciones para un mayor avance en la región de Dnipropetrovsk", recoge un comunicado difundido a través de Telegram.

El anuncio llega después de que las autoridades rusas hayan notificado la "destrucción" de 1.017 drones lanzados por el Ejército de Ucrania durante la pasada noche, lo que supone una de las cifras más altas de interceptaciones en una sola jornada de las últimas semanas.

Rusia mantiene su ofensiva en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha justificado la intervención por la necesidad de proteger a la población del Donbás y de responder a los riesgos de seguridad derivados de la expansión de la OTAN hacia el este.