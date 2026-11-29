El líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, asiste a una reunión del partido en la Knesset, el Parlamento israelí, en Jerusalén (Israel), el 23 de noviembre de 2026. (Jerusalén) Abir Sultan EFE

Netanyahu y Eisenkot dan por rotas las negociaciones y no logran un acuerdo para formar Gobierno en Israel

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LO ESENCIAL Las claves Los partidos Yashar!, de Gadi Eisenkot, y el Likud, de Benjamín Netanyahu, dan por finalizadas las reuniones de negociación sin alcanzar un acuerdo. Eisenkot ha trasladado su intención de formar una coalición con el bloque de oposición a Netanyahu, invitando al mandatario en funciones a unirse una vez constituida. Netanyahu propuso una rotación anual en la jefatura de Gobierno empezando por él mismo, oferta rechazada mientras el Likud pide acelerar las negociaciones. Eisenkot dispone hasta el 6 de diciembre para formar Ejecutivo y mantiene rondas de contactos con partidos opositores, ultraortodoxos y formaciones árabes.

No hay acuerdo. Los partidos Yashar! ("¡Recto!") del aspirante a primer ministro de Israel, Gadi Eisenkot, y el Likud del aún mandatario en funciones, Benjamín Netanyahu, no mantendrán más reuniones para negociar.

"Por el momento esta es la situación", ha afirmado un portavoz de Yashar! a Efe, en una situación que los medios de comunicación de Israel han calificado de "colapso".

Según el diario Yedioth Ahronoth, Eisenkot comunicó a Netanyahu este mismo domingo su compromiso de formar una coalición con los partidos del bloque de oposición al mandatario. Un grupo al que ha invitado a unirse al mandatario en funciones, una vez este se haya formado.

Por su lado, Netanyahu ha exigido seguir en el cargo para "resolver" la guerra con Irán. Para ello, ha ofrecido a Eisenkot un sistema de rotaciones en el que ambos se turnarían el sillón en la oficina del primer ministro cambiando una vez al año, según ha informado el periódico Haaretz. Según estas mismas informaciones, Netanyahu pretendía ser el primero en el poder en estas rotaciones.

A raíz de estas informaciones, el Likud ha publicado un comunicado en el que se negaba que Netanyahu pretendiera extender su mandato para hacer frente a una situación de seguridad. Lo que habría pedido, según ellos, era acelerar las conversaciones.

Es más, una fuente próxima a Netanyahu aseguró en la televisión israelí que Eisenkot "no tiene interés en un Gobierno de unidad nacional".

Eisenkot, exjefe del Estado Mayor de Israel, tiene hasta el 6 de diciembre —aunque se puede ampliar hasta el 20— para formar un Gobierno, fecha en la que expira el mandato presidencial recibido tras las elecciones del 27 de octubre.



Tras concluir el encuentro con Netanyahu, Eisenkot se reunió con el líder de uno de Beyajad, Naftali Bénet, cuyo partido forma parte de la coalición opositora que encabeza el exgeneral.



Además, varios medios israelíes recogen que el aspirante a primer ministro tiene previsto un encuentro esta tarde con representantes de Judaísmo Unido de la Torá, uno de los partidos ultraortodoxos que estaban del lado de Netanyahu.



La ronda de encuentros se produce también un día después de que el líder del partido árabe Raam, Mansur Abás, calificara indirectamente como terrorista al grupo islamista palestino Hamás. Hacerlo es una de las condiciones que Eisenkot exige a los partidos para que formen parte de su coalición.



El pasado jueves, Abás aseguró en una entrevista de radio que Eisenkot formaría un Gobierno con los cuatro partidos del bloque opositor (Yashar!, Beyajad, Los Demócratas e Israel Beitenu) junto a Judaísmo Unido de la Torá y el propio Raam, mientras que la Lista Conjunta (la otra formación árabe de Israel) daría su apoyo externo a dicha alineación.



Yúsef Yabarín, presidente de la Lista Conjunta, reiteró este domingo su intención de dar una red de seguridad para que el Gobierno de Eisenkot.

"El ancho de la red de seguridad que otorgaremos al gobierno que se levante y reemplace al gobierno de Netanyahu-Ben Gvir será tan amplio como la red de seguridad que ese gobierno otorgará a nuestro público", aseguró.