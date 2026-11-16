El León XIV fue golpeado este lunes en un ojo en el papamóvil por un rosario lanzado por un asistente a su llegada para celebrar misa en la Base Aérea de Las Palmas (Lima), en el último día de su visita a Perú. Reuters

Susto en el Papamóvil: un rosario lanzado por la multitud golpea en el ojo a León XIV en el cierre de su visita a Perú

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LO ESENCIAL Las claves El Papa León XIV recibió un impacto cerca del ojo por un objeto, probablemente un rosario, lanzado desde la multitud durante su recorrido en el papamóvil por Lima. A pesar del incidente, el Pontífice no resultó herido y pudo continuar con normalidad los actos de despedida programados. El suceso ocurrió durante el cierre de su gira de 12 días por Sudamérica, que incluyó visitas a Uruguay, Argentina y Perú. León XIV concluyó su viaje multitudinario en Perú, país donde vivió durante 20 años y al que calificó emotivamente como su patria.

La racha del Papa León de atrapar con éxito objetos que le arrojaban las multitudes llegó a su fin este lunes, cuando lo que parecía ser un rosario lanzado en su dirección le golpeó cerca del ojo al llegar a una misa de despedida en Perú.

El Papa, que finaliza un viaje de 12 días por Sudamérica, se ha hecho famoso por su agilidad, ya que los fieles seguidores del público le lanzan objetos durante su gira.

En otras ocasiones ha atrapado muñecos de peluche, banderas, rosarios —la última vez hace apenas dos días a su llegada al Estadio Nacional de Lima— e incluso se detuvo para coger una pizza que le ofrecieron unos habitantes de Chicago durante un concierto en la Plaza de San Pedro de Roma.

Pero este lunes, León XIV, que viajaba en el papamóvil, no vio un objeto que le enviaron desde una gran multitud reunida en una base aérea en Lima antes de su viaje de regreso a Roma.

Las fotos y el video mostraron al Papa frotándose el ojo poco después de que le arrojaran el objeto mientras saludaba a los fieles en el camino a la misa.

Las imágenes sugieren que el objeto probablemente era un rosario, las cuentas de oración que los peregrinos suelen pedirle al Papa que bendiga.

El Papa continuó su gira y no hubo indicios de que resultara herido. En su sermón, agradeció a los peruanos su hospitalidad durante su visita de seis días al país, al que llamó su patria.

León XIV, de 71 años y tenista, es conocido por su inusual destreza para su edad. Pero su suerte ya se le ha acabado antes.

En un evento anterior en Roma, se disculpó con el camarógrafo del Vaticano que iba en la parte trasera de su papamóvil por haber golpeado al operador de cámara cuando intentaba atrapar algo que le lanzaban. Tampoco logró atraparlo.

Fin de gira

León XIV se despidió de Perú, etapa final de su gira sudamericana, y el país donde pasó 20 años de su vida, expresando su gratitud "por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión".

"Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro", afirmó.



"Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!", manifestó el Papa durante la homilía de la misa en la que reafirmó que el pueblo de Perú también es el suyo.



Agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios y a las numerosas personas y comunidades que hicieron posible este viaje y a "quienes participaron en los encuentros a través de medios de comunicación, aquí en las llanuras y también allá en las montañas, en la Amazonía, y en todo Perú".



"¡Muchas gracias a todos! Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro", añadió después de la misa en la que congregó a un millón y medio de personas.

"Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita", añadió el pontífice.



El Papa aseveró que los cantos, danzas coloridas y el aroma de los sahumerios han fortalecido su pasión por la misión que dirige hasta los confines del mundo.



"He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes", destacó León XIV.



Y concluyó su visita al país con: "¡Que Dios te bendiga, mi Perú! ¡Que María te cubra con su manto!".



Con esta homilía ante un millón y medio de personas, León XIV culminó su primera gira por América Latina, tras haber visitado previamente Uruguay y Argentina, en un viaje que emprendió apenas tres semanas después de ser operado de un cáncer de pulmón en Roma.



La visita del Papa a Perú ha supuesto su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.