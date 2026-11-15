Rusia queda aún más aislada tras la decisión de Estonia de cerrar su frontera por un presunto intento de sabotaje

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LO ESENCIAL Las claves Estonia cerrará todos sus pasos fronterizos con Rusia a partir del 1 de diciembre tras detectar un intento de sabotaje ruso contra su industria militar. La decisión fue anunciada por el ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, tras atribuirse al servicio de inteligencia ruso GRU el ordenamiento del ataque a una fábrica de drones. Ocho personas han sido detenidas por el incendio en la planta militar cerca de Tallín, el cual fue neutralizado sin afectar su funcionamiento. Con esta medida, Estonia busca reducir las actividades hostiles de Moscú y frenar la evasión de sanciones de la Unión Europea.

"Rusia debe comprender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias". Y qué consecuencias.

Después de que este sábado Rusia tratara de cometer un supuesto acto de sabotaje contra una fábrica de material militar del país báltico, el Gobierno estonio ha anunciado este domingo que han decidido cerrar su frontera con el país liderado por Vladimir Putin.

"Tras obtener pruebas claras de que el servicio de inteligencia militar ruso GRU ordenó un acto de sabotaje contra una empresa de la industria de defensa estonia, Estonia cerrará todos los pasos fronterizos en la frontera estonio-rusa a partir del 1 de diciembre", ha avanzado el ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, en redes sociales.

"Rusia debe comprender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias. Los intentos de intimidar, desestabilizar o socavar nuestra seguridad no quedarán sin respuesta", ha añadido.

El jefe de la diplomacia estonia ha asegurado que el cierre de la frontera reducirá la capacidad de Rusia de llevar a cabo "actividades hostiles" y fortalecerá los esfuerzos para evitar que se evadan las sanciones contra Moscú.



"He informado a mis homólogos de Finlandia, Letonia y Lituania de esta decisión", ha concluido Tsahkna en su breve mensaje.

Following clear evidence that Russia’s military intelligence service GRU, ordered a sabotage attack against an Estonian defence industry company, Estonia will close all Estonian-Russian border crossing points as of 1 December. Russia must understand that hostile actions against Estonia come with consequences. Attempts to intimidate, destabilise, or undermine our security will not go unanswered. Closing the border crossings will reduce Russia’s ability to conduct hostile activities in Estonia and strengthen our efforts to prevent sanctions circumvention. I have informed my Finnish, Latvian, and Lithuanian counterparts of this decision. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 15, 2026

No es ninguna sorpresa. El primer ministro, Kristen Michal, ya había adelantado que el Gobierno iba a estudiar el cierre de la frontera, una de las pocas por las que todavía es posible viajar entre Rusia y la UE por la vía terrestre.

Finlandia cerró su propia frontera con Rusia en 2023, por lo que las únicas fronteras terrestres por las que se puede viajar a Rusia desde la UE que siguen operativas son las de Estonia y Letonia, si no se tiene en cuenta el pequeño exclave ruso de Kaliningrado, que limita con Lituania y con Polonia.

El Gobierno tomó la iniciativa de seguir a sus países vecinos después de que la fiscalía general del Estado y los servicios de seguridad atribuyeran al espionaje ruso un presunto intento de sabotaje contra una fábrica a las afueras de Tallín que fue incendiada en la madrugada del sábado.

Los detenidos son ocho individuos, cuya nacionalidad no ha trascendido. El presunto ataque no afectó el funcionamiento de la fábrica —que fabrica drones de reconocimiento y de ataque, entre otros—, gracias a que el personal de seguridad de la empresa se percató de lo que sucedía.

En la actualidad, Estonia mantiene operativos tres pasos fronterizos con Rusia: los de Narva, especialmente concurrido, Luhamaa y Koidula, por los que pueden pasar durante 12 horas al día ciudadanos particulares y camiones con mercancías.