Beam, exagente de la CIA: "China puede utilizar sus paneles solares para provocar apagones en cadena en España"

Alerta sobre los riesgos de los acuerdos comerciales con empresas vinculadas a Pekín, como Huawei, advirtiendo que pueden debilitar el intercambio de inteligencia con Estados Unidos.

El experto señala el factor humano y los ciberataques como principales vulnerabilidades de seguridad, poniendo como ejemplo el reciente caso de espionaje en la tecnológica Nvidia.

Beam analiza el auge de la guerra híbrida a nivel global, alertando de ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas, interferencias GPS en la aviación y falsos avisos de bomba.

El exagente de la CIA Björn Beam advierte de que la dependencia de paneles solares fabricados en China expone a España a ciberataques que podrían desencadenar apagones en cadena.

Este sábado, un fallo en las comunicaciones del control aéreo estadounidense obligó a paralizar durante más de cuatro horas los despegues en todo el país, provocando miles de retrasos y cancelaciones. Todo apunta a que se ha debido a errores del propio sistema, pero el episodio viene a recordar lo vulnerables que son las infraestructuras.

El martes 3 de noviembre, a las 10:31 horas de la mañana, un avión de Ryanair aterrizaba de emergencia en el aeropuerto de Corvera, en Murcia, después de recibir una amenaza de bomba. Tras depositar la aeronave sobre la pista, se desplegó un amplio dispositivo de bomberos, ambulancias, Guardia Civil, Policía Nacional y TEDAX para inspeccionar el aparato y comprobar si había explosivos. Ni rastro de ellos.

Como este, más de una veintena de aeronaves en Europa se vieron afectadas en dos días por estos falsos avisos de bomba en Francia, Italia, Bélgica y Dinamarca, obligando a todos los pasajeros a esperar estoicamente el tedioso protocolo que fuerza a revisar cada parte del avión.

Un día antes, el supermercado Delhaize de la ciudad de Borgloon, en Bélgica, alertó de que alguien había activado de forma remota el modo descongelación en el sistema de refrigeración. Como este local, cerca de 40 en 7 países, entre ellos Francia, Países Bajos o Finlandia, también sufrieron este ciberataque, provocando pérdidas millonarias por los daños en la maquinaria y, lamentablemente, también, por todo el género que se echó a perder.

Y en esta guerra donde todo puede convertirse en un arma, ni siquiera los más poderosos están a salvo. Este fin de semana, el mundo se ha despertado con que Jensen Huang, el jefazo de Nvidia, una de las empresas norteamericanas de microchips e IA más potentes, está contra las cuerdas después de que el FBI le esté investigando por haber mantenido a su novia por ser una supuesta espía china. Adulterio aparte, esta técnica de captación a través de los instintos básicos amenaza con hacer temblar la seguridad de un país entero.

¿Estamos en guerra y no nos hemos enterado aún?

Björn Beam fue agente de la CIA, estuvo dirigiendo operaciones contra Corea del Norte y cárteles del narcotráfico y participó en la elaboración de los informes de inteligencia diarios para el presidente Donald Trump. Hoy lidera el área de consultoría geopolítica y tecnológica de Arcano Partners, desde donde asesora a gobiernos y empresas sobre todos los riesgos que amenazan su seguridad.

Beam elaboró los informes de inteligencia de la CIA en la primera era Trump Sara Fernández

Para Beam, estos episodios forman parte de una nueva forma de hacer la guerra en la que prácticamente todo puede convertirse en un arma. Y el problema va mucho más allá de los ciberataques: la presión migratoria, la posible manipulación electoral y el espionaje también forman parte de este nuevo escenario en el que España está lejos de ser inmune.

Esta semana uno ha sido consciente de que no sólo la seguridad, sino la comodidad de su rutina, pueden verse afectadas: aviones paralizados, congeladores manipulados a distancia… ¿Es esta la nueva normalidad a la que debemos acostumbrarnos?

Exacto. Hemos entrado en una nueva normalidad en términos de la guerra moderna, que es la guerra híbrida: todo se ha convertido en un arma. Tan sólo se necesita un poco de confusión, un correo electrónico y un pequeño despiste para obligar a que aviones militares tengan que escoltar aviones comerciales. El problema es que cada amenaza exige una respuesta y atenderlas todas al mismo tiempo supone alterar los riesgos para la seguridad.

Para una persona ajena a la tecnología, ¿cómo es posible manipular un avión sin tocarlo?

Existen varias formas de alterar la seguridad aérea. La primera son las falsas amenazas de bomba. Hemos visto más de treinta casos que han obligado a distintos países a desplegar medios militares, desviar aviones hasta aeropuertos seguros y realizar registros completos para descartar cualquier peligro. Otra forma es interceptar las comunicaciones entre el piloto y las torres de control para transmitir instrucciones falsas que puedan confundirle sobre dónde debe volar o aterrizar.

Y después está la manipulación de los sistemas de navegación, como estamos viendo con Rusia. Aquí existen dos técnicas: el GPS jamming, que bloquea la señal y hace que el avión pierda su ubicación en el mapa; y el GPS spoofing, que falsea su posición y hace creer al piloto que está en un lugar distinto del real. Todo esto puede provocar desvíos de ruta, un consumo adicional de combustible e incluso posibles colisiones con otros aviones.

Hemos visto ataques a todo tipo de infraestructuras: aeropuertos, hospitales, supermercados, hasta bancos de sangre en Francia… ¿Qué otros objetivos podrían ser objetivo de ciberataques?

Esta es una parte esencial. La guerra híbrida ha pasado de la desinformación a los ataques ciber-cinéticos, es decir, ciberataques capaces de provocar daños físicos. La primera vez que lo vimos fue en 2003, cuando una (probable) operación conjunta de Estados Unidos e Israel hizo que las centrifugadoras iraníes, que separan y procesan el uranio, giraran a velocidades superiores a las permitidas, destruyendo hasta un 30% de la capacidad de enriquecimiento de Irán.

Y lo hemos vuelto a ver con actores rusos que han atacado una presa hidroeléctrica en Noruega, instalaciones de agua en Polonia que han privado a la gente de disponer de agua corriente e incluso centrales eléctricas y depósitos de agua en Estados Unidos.

El problema es que hoy prácticamente todo está conectado a internet y cualquier dispositivo puede convertirse en una puerta de entrada para los atacantes. Lo hemos visto con los sistemas de refrigeración. Francia conocía estas vulnerabilidades desde 2014 y, aun así, los ataques han afectado a más de 600 establecimientos, incluidos supermercados, bancos de sangre y economatos militares estadounidenses.

Y todo esto coincide con protestas en las calles francesas y una previsión de inflación alimentaria del 10% para el próximo año. Esto amplifica el mensaje de la propaganda rusa. Hay vídeos difundiéndose en redes sociales diciendo: "Miren cómo nos han fallado nuestros gobiernos". Y, ahora, con elecciones a la vista en este país, en Italia y aquí.

En este sentido, España ha tenido suerte porque sus sistemas de refrigeración no están integrados de la misma manera que en otros países europeos, lo que ha dificultado el acceso de los atacantes. Pero eso no significa que estén a salvo. Siguen siendo extremadamente vulnerables.

¿Existe alguna infraestructura que sea más crítica en particular en nuestro país?

Uno de los puntos críticos es la infraestructura energética, que suele tener protocolos de seguridad desfasados. Estos sistemas están conectados a internet y dependen de proveedores externos, lo que facilita posibles accesos. Pero lo que preocupa es que la mayoría de los paneles solares proceden de China y diversas fuentes han confirmado que estos tienen puertas traseras instaladas por el Gobierno chino para poder acceder a ellos, bien para actualizaciones de software, para apagarlos o para manipular los sistemas y provocar apagones en cadena como los que experimentamos el 28 de abril del pasado año.

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Ante estos riesgos, la Unión Europea aprobó en diciembre de 2022 la directiva 2022/2555, conocida como NIS 2, que obliga a un mayor número de sectores, desde la energía, el transporte y la banca hasta la sanidad, a evaluar sus riesgos y reforzar sus sistemas de protección frente a los ciberataques, incluso aunque eso suponga asumir costes adicionales.

Pero, “¿cómo convences a un consejero delegado de que gaste cuatro, cinco o diez millones de dólares para protegerse de un ataque que quizá nunca llegue? ¿Cómo justifica ese gasto ante sus accionistas?”, pregunta Beam.

El exagente de la CIA, durante la entrevista en los estudios de EL ESPAÑOL Sara Fernández

España es uno de los países que están retrasando la implementación de esta directiva y las próximas elecciones hacen temer que este proceso se demore todavía más, dejando al descubierto posibles vulnerabilidades.

“El ciclo electoral suele provocar un repunte de la guerra híbrida: hemos visto ataques en redes sociales, deepfakes, amenazas de bomba en colegios electorales o páginas gubernamentales y medios de comunicación clonados para difundir información falsa. El objetivo es generar caos, confusión y frustración antes de acudir a las urnas. Y España no es una excepción”, alerta el ex agente de la CIA.

Detrás de algunos de estos ataques se encuentran dos grupos bien localizados como NoName057(16) y Z-Pentest. No llevan máscaras oscuras ni guantes como aparecen en las películas. Son empleados del propio Kremlin, activamente organizados por su inteligencia militar, que cuentan con sus propias tarjetas de identificación y hasta con nóminas, según explica Beam. Radicados en Rusia, están activamente organizados por su inteligencia militar, el GRU, y están detrás de ataques como el de Noruega o el de los centros de aguas polacos.

Con las próximas elecciones en España y la amenaza de ciberataques, ¿hasta qué punto es vulnerable nuestro sistema electoral? Correos y el sistema de votos está siempre en el centro del debate y se ha utilizado como arma electoral. ¿Existe realmente riesgo de que se pueda producir un fraude?

Cualquier sistema puede ser atacado y manipulado hasta cierto punto. Pero, por ahora, no hay constancia de que puedan darse problemas o de que haya un impacto importante en el sistema de voto por correo, más allá de posibles fraudes a pequeña escala. Consideramos que el riesgo es bajo. Aunque las amenazas aumentan con la sofisticación tecnológica, las papeletas impresas aportan una capa adicional de seguridad porque quedan fuera de los riesgos digitales. Por lo que podemos ver, los sistemas electorales actuales permiten operar de forma justa, transparente y segura, como ya hemos visto en elecciones de otros países.

Nadie podrá hablar de fraude entonces, ¿verdad?

Los sistemas, en este momento y hasta donde podemos ver, están mostrando las capacidades justas para operar de manera segura. Y, hasta la fecha, ha sido así en varios países del mundo donde han tenido elecciones.

Hemos hablado de ciberataques, pero la guerra híbrida también puede librarse en las fronteras. En Ceuta llegaron a entrar 80.000 personas este verano. ¿Cómo se responde a una amenaza de este tipo?

La instrumentalización de la inmigración busca mostrar que el Estado no controla sus fronteras, aumentar sus costes y alimentar el descontento social y los populismos. No es algo nuevo: ya lo hemos visto también con Rusia a través de Bielorrusia, que envía inmigrantes hacia Polonia. En España, Rusia también se beneficia de la presión migratoria en la frontera sur, porque obliga a un país de la OTAN a dedicar recursos que podría destinar a apoyar a Ucrania.

¿Es Marruecos un socio fiable?

En el mundo de la inteligencia siempre se dice que “no hay amigos”. Y en política ocurre algo parecido: cada país tiene sus propios intereses. Marruecos busca distanciar a España de su creciente relación con Argelia, obtener beneficios económicos y exhibir su poder regional mientras intenta construir uno de los mayores ejércitos del norte de África.

También estamos viendo su creciente acercamiento a Estados Unidos, con más ventas de armamento y conversaciones sobre bases militares. Trump incluso ha hablado de trasladar fuerzas estadounidenses de España a Marruecos. Por tanto, la instrumentalización va mucho más allá de la migración: forma parte de las ambiciones de Marruecos de proyectar su poder en el norte de África y hacia Europa.

¿Es posible que se repitan episodios similares como los que hemos vivido este verano en Ceuta?

Es muy probable. España seguirá experimentando este tipo de acontecimientos, que Marruecos ya ha llevado a cabo dos veces. Probablemente no ocurra entre ahora y las elecciones, debido al impacto que podría tener, pero sí cuando encuentre un nuevo momento político para intentar moldear la política española o posicionarse con otros aliados en la región.

En este acercamiento militar, hay un gran interés de Marruecos por hacerse con los caza F-35 de Estados Unidos. De conseguir hacerse con ellos, ¿cómo cambiaría el equilibrio militar en la región?

En este caso, cuando Estados Unidos vende un F-35, no entrega el modelo completo. Es como comprar un Mercedes con menos prestaciones: recibes el coche y el motor, pero no todo el software. Y ese software sigue dependiendo de Estados Unidos, que podría dejar de actualizarlo y convertir esos aviones prácticamente en chatarra. Es el temor al llamado kill switch, que afecta tanto a Marruecos como a los aliados europeos.

¿Y cómo puede afectar el cambio en las elecciones de midterm de EEUU en las relaciones con Europa? ¿Es más peligroso un Donald Trump debilitado?

A partir del 3 de enero, los demócratas controlarán la Cámara de Representantes y el Senado, lo que les permitirá abrir investigaciones e incluso impulsar un impeachment contra Trump. Pero el presidente conserva su poder de veto y los demócratas no tienen los dos tercios necesarios para anularlo. Por tanto, Trump podrá seguir recurriendo a su autoridad ejecutiva para imponer aranceles o emprender operaciones militares.

Mi gran preocupación es el intercambio de inteligencia y lo que pueda ocurrir en el futuro, especialmente con el creciente poder de Stephen Miller, artífice de las políticas migratorias de Trump y de su doctrina en América Latina. Es probable que presione para endurecer los aranceles y las operaciones contra países que no se alineen con Washington.

Beam alerta sobre el acercamiento de España con el gobierno de Pekín y sus empresas Sara Fernández

¿Teme una escalada militar de Trump en estos últimos coletazos?

Siempre digo que, si entiendes a Trump, entiendes la mecánica cuántica: algo puede estar encendido, apagado o ambas cosas a la vez. Ha vuelto a anunciar la paz con Irán. He perdido la cuenta de cuántas veces lo he oído. Y ahora tenemos tres conflictos conectados: Ucrania, donde prometió acabar la guerra en 24 horas; Irán, que puede cerrar el estrecho de Ormuz y atacar los oleoductos saudíes; y China y Taiwán, donde las reservas de armamento estadounidense para defender la isla han pasado de durar una semana a medirse en horas o minutos.

Según los asesores de los que tengo constancia en la Casa Blanca, se está buscando cómo cerrar alguno de estos frentes ante la presión acumulada, e Irán podría ser uno de ellos.

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Pero Estados Unidos tiene otro frente abierto, y muy delicado: el espionaje y la filtración de información confidencial, especialmente en plena carrera tecnológica con China. De vuelta tras su último viaje a Tokio a finales de octubre, Beam escribió un post sobre cómo una simple conversación puede echar por tierra millones invertidos en seguridad. Claro, de poco sirve blindar los sistemas informáticos de una empresa si después un empleado revela información confidencial durante un vuelo o una cena informal.

Apenas unos días después de esta reflexión, estalló el caso de Nvidia, que ha vuelto a poner sobre la mesa hasta qué punto el factor humano puede convertirse en la mayor vulnerabilidad de una compañía. O de un país. Y no es el único episodio de este tipo de trampas amorosas: en septiembre, un comandante español fue suspendido y está siendo investigado por la OTAN por haber mantenido relación con una mujer de origen ruso a la que conoció por Tinder.

El caso de Jensen Huang es otro más de las llamadas Honeytraps, trampas de miel, técnicas prácticamente ancestrales que hoy pueden poner en jaque todos los sistemas.

Es fascinante: cuanto más sofisticado se vuelve el espionaje, más regresamos a sus métodos más antiguos, a la propia naturaleza humana. Utilizar a una mujer atractiva para acercarse a alguien poderoso y obtener información confidencial. Jensen Huang está en el centro de la carrera por la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos, que determinará quién dominará el próximo siglo. Desconocemos la magnitud del daño, pero podría ser enorme porque esta mujer podía tener acceso a su teléfono y ordenador y, potencialmente, a todas las operaciones de Nvidia y a sus conversaciones con Trump.

Incluso podría haber utilizado su empresa como pantalla para facilitar la venta de chips avanzados a China. Pero a esto se suma otro factor clave: la legislación china de 2017 obliga a ciudadanos y empresas a colaborar con los servicios de inteligencia cuando se les requiere, de tal forma que Pekín ha llevado la instrumentalización de su población a otro nivel. Hoy, por tanto, cualquier directivo puede convertirse en objetivo del espionaje corporativo y debemos empezar a tomarnos mucho más en serio esta amenaza.

Desde su experiencia, ¿cómo se organiza este tipo de trampas?

Una operación así requiere toda una orquesta. Los agentes chinos buscan vulnerabilidades, desde las secretarias hasta el personal de limpieza, para identificar a quién pueden captar. También aprovechan recepciones diplomáticas para acercarse a personas susceptibles de colaborar. En espionaje, las motivaciones se resumen en lo que llamamos MICE: dinero, ideología, coacción y ego [Money, Ideology, Compromise, Ego]. Puede ser alguien que necesita pagar el colegio de sus hijos o las facturas médicas de su esposa. Una vez conoces sus motivaciones, puedes explotarlas. Captar a alguien de tan alto nivel es un éxito extraordinario para un país que intenta ganar una carrera donde el ganador se lo lleva todo.

¿El ser humano es el eslabón más débil en la cadena de seguridad?

Es una de las mayores brechas de seguridad de nuestra era. Acceder a información de Nvidia podría dar a China una ventaja en la carrera de la IA, dentro de su ambición de controlar el 90% de la producción y la economía mundial. Después, viene la carrera cuántica: quien consiga un ordenador cuántico plenamente operativo podría revolucionar desde la navegación GPS hasta el descifrado de comunicaciones y la logística mundial, para bien y para mal.

¿Este tipo de casos podría conducir a cambios en la legislación para dotar de mayor seguridad?

Me sorprende y consterna que no recibieran formación en contrainteligencia, al menos por lo que hemos visto publicado. La Casa Blanca conocía el caso desde hacía más de un año y, por razones que se desconocen, esperó, prolongando el riesgo. Lo que puede ocurrir ahora es que veamos sesiones obligatorias para altos directivos sobre espionaje corporativo y trampas de miel para aprender a detectar las técnicas de quienes fingen ignorancia para sonsacarnos información. No se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de preguntarnos qué intención hay detrás de ciertas preguntas.

China ha intentado penetrar en Europa a través de diferentes técnicas de espionaje. Y coincide con un acercamiento del Gobierno español a Pekín. ¿Cuán peligrosa es esta relación bilateral en términos de seguridad?

Desde el mundo de la inteligencia nos preocupa mucho la creciente relación comercial de España con empresas chinas, fuertemente dirigidas por el Estado. Un ejemplo es Huawei, que sigue proporcionando infraestructura en España pese a haber sido vetada en Estados Unidos por crear puertas traseras en sus sistemas. Incluso la Policía española ha firmado un contrato con esta compañía para almacenar datos confidenciales. Desde Estados Unidos vemos esto como un riesgo de seguridad básico que debilita nuestra capacidad de compartir adecuadamente inteligencia con el Gobierno español ante el temor a que esa información termine en servidores chinos.

España se ha desmarcado de la postura oficial de la UE en este sentido, ha viajado incluso tres veces a Pekín. ¿Cómo se interpreta?

Hemos visto un cambio en el intercambio de información con el Gobierno español por el hecho de que hayan permitido a Huawei entrar en los servidores de Policía. La policía española es un punto de entrada clave para la inteligencia estadounidense, gracias a años de operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el terrorismo. Esa relación se ha visto debilitada y alterada por estos contratos con proveedores de servicios cercanos a China. Permitir a estas compañías de Pekín acceder al mercado español podría además erosionar la posición de España en la UE y sus futuras relaciones con EEUU.

Sobre los servicios de inteligencia en España y en el mundo: "Lamentablemente, se politizan cada vez más" Sara Fernández

En los últimos años hemos visto cómo el Gobierno ha cuestionado públicamente a los servicios de inteligencia. El último episodio ha sido en Ceuta, donde se insinuó que el CNI no había alertado con suficiente antelación, algo que después se desmintió. ¿Qué consecuencias tiene este descrédito público para uno de los servicios más sensibles del Estado?

Esto también ha ocurrido en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, tras el 11-S y durante la presidencia de Trump, que acusó falsamente a la CIA de estar sesgada. También lo hemos visto en Reino Unido. Lo importante es que los servicios de inteligencia mantengan su independencia y cuenten la verdad tal como la ven, dejando las decisiones a los políticos. Lamentablemente, la inteligencia se ha politizado cada vez más. En cuanto a España, he tenido muy buenas experiencias profesionales con sus autoridades. Cada servicio de inteligencia aporta capacidades distintas y, gracias a la colaboración con países europeos, Estados Unidos ha conseguido objetivos que no habría podido alcanzar por sí solo. Ha habido muchos éxitos conjuntos, aunque prefiero no entrar en detalles.

Björn, ¿existe la posibilidad de que los ciudadanos puedan contener a través de pequeños gestos cualquier intento de ciberataque?

Sí, hay muchas medidas que son de puro sentido común, como por ejemplo, no abras enlaces sospechosos y ten cuidado cuando te llame un número desconocido. Hoy bastan tres segundos de tu voz para fabricar un deepfake. Y algo tan sencillo como acordar una palabra clave con tu familia puede evitar que te estafen haciéndose pasar por un ser querido que ha sufrido un accidente y necesita dinero. Estamos entrando en un mundo donde cada vez es más difícil saber si hablamos con alguien real. Y un último consejo: reinicia el móvil y el ordenador todos los días, instala las actualizaciones y utiliza una VPN, ¡pero que no sea china!