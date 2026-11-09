Un barco atracado en el puerto de El Pireo. EFE

Evacuan a 958 pasajeros de un barco en Grecia tras una amenaza de bomba en plena oleada de avisos similares

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LO ESENCIAL Las claves Evacuan a 958 personas del ferri 'Blue Star 1' en el puerto griego de El Pireo tras recibir un pasajero una llamada anónima con una amenaza de bomba. La Guardia Costera inspeccionó la embarcación con perros adiestrados y comprobó que se trataba de una falsa alarma, permitiendo retomar la ruta. El incidente coincide con una oleada en Europa de al menos 25 falsos avisos de bomba en vuelos y aeropuertos desde principios de noviembre. La Comisión Europea ha activado un mecanismo de intercambio de información entre países para coordinar la respuesta ante la sospecha de sabotaje.

Un barco con 875 de pasajeros y 83 tripulantes que estaba a punto de zarpar del puerto de El Pireo hacia varias islas griegas, algunas de ellas destinos turísticos, fue evacuado este lunes después de que un desconocido llamara a un pasajero advirtiendo de que una bomba estaba a punto de explotar, informa la agencia AMNA.



El pasajero, que no reconoció la voz de quien lo llamó, avisó a la tripulación, que procedió a ordenar la evacuación del barco, que comenzó a ser inspeccionado por oficiales de la Guardia costera de Grecia con perros especiales para la detección de explosivos.

Después de que acabara el registro del barco, no se encontró nada sospechoso y se espera que zarpe según lo previsto. El 'Blue Star 1' tenía previsto zarpar de El Pireo, el puerto más grande de Grecia, hacia las islas de Siros, Patmos, Leros, Kos y Rodas.

Las amenazas de bomba en barcos en Grecia no son frecuentes, aunque en el pasado sí se han registrado algunos incidentes, que resultaron ser amenazas falsas.



Esta amenaza ocurre en un período en el que decenas de avisos falsos de bomba han puesto en alerta a varias aerolíneas y aeropuertos europeos.

Desde principios de noviembre, al menos 25 vuelos en países como España, Francia, Italia, Polonia, Dinamarca, Grecia, Finlandia, Serbia y Rumanía han recibido avisos de bomba.

Las consecuencias se han traducido en desvíos, aterrizajes forzosos, evacuaciones, inspecciones y, en algunos casos, escoltas de cazas. Sin embargo, las autoridades no encontraron explosivos en los incidentes revisados.

Para coordinar la respuesta, la Comisión Europea activó un mecanismo de intercambio de información entre Estados miembros, mientras que las investigaciones nacionales siguen abiertas.

El comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, subrayó que todavía era prematuro afirmar que todos los avisos están conectados o identificar a sus responsables.