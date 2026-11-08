Nvidia pone bajo investigación a su CEO, Jensen Huang, por mantener una relación amorosa con una espía china

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, interviene en el escenario durante la Cumbre Invest in Germany en Berlín, Alemania, el 19 de octubre de 2026. Lisi Niesner Reuters

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Nvidia inicia una investigación independiente a su CEO, Jensen Huang, tras salir a la luz su relación con una empresaria china acusada de espionaje. La mujer, identificada como Alice Huang, pertenecía presuntamente al Ministerio de Seguridad de China con el objetivo de obtener información sobre los chips de IA. Jensen Huang admitió su infidelidad en un borrador de correo a sus empleados y ha manifestado su total colaboración con la junta directiva de la empresa. Según informes de inteligencia, el presidente Donald Trump tuvo conocimiento de esta relación el año pasado pero decidió no actuar al respecto.

El gigante tecnológico Nvidia ha anunciado este domingo que va a comenzar una investigación a su director ejecutivo, Jensen Huang, por mantener una relación sentimental con una mujer que resultó ser una espía china.

El escándalo saltó al público después de que el New York Times revelara la aventura entre Huang y la espía. Una información que supuestamente sabía el presidente de EEUU Donald Trump.

Ante estas informaciones, la junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), ha indicado en un comunicado que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".

Por su parte, el director de Nvidia ha anunciado que "respalda plenamente" la indagatoria y que cooperará con ella, según el comunicado de la empresa. Asimismo, el texto sostiene que el líder de la empresa "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos".



"Aunque la junta directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la junta examinará toda la información disponible", ha señalado.



Horas antes del anuncio, el medio Axios ha publicado que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados. "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", establece el documento, según el portal.



El escándalo creció el sábado, cuando el New York Times informó que en la Administración Trump circuló un memorando que citó información de inteligencia que señalaba que la empresaria china, identificada como Alice Huang, que mantuvo una relación con el directivo de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad de China.



La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.



El diario aseguró que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".