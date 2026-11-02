La tensión en Francia se dispara: París investiga por homicidio el ataque con un cóctel molotov a la Policía

A pesar de la menor gravedad global de los disturbios frente a jornadas anteriores, la tensión se mantiene con convocatorias de huelga general y nuevas movilizaciones.

La jornada del sábado se saldó con 105 arrestos en París y más de medio millar a nivel nacional, en un contexto de fuerte despliegue policial de unos 70.000 agentes.

La Fiscalía de París ha abierto una investigación por intento de homicidio tras el lanzamiento de un cóctel molotov contra las fuerzas de seguridad al término de la manifestación en la capital francesa.

Lo que comenzó como una oleada de protestas por la educación pública se ha convertido en una violencia que eclipsa las proclamas del principio y que desdibuja las peticiones.

Han sido muchos los episodios de riesgo. Uno de los más graves se dio cuando unos jóvenes lanzaron un cóctel molotov a un grupo de policía y gendarmes. Un agente resultó herido leve al prenderse fuego su uniforme.

Todo ello se ha saldado con la apertura de una investigación por intento de homicidio, según ha anunciado la Fiscalía de París este domingo.

"Por ahora no se ha detenido a ningún sospechoso por estos hechos. Las investigaciones continúan para identificar a los autores", detalló la Fiscalía en un comunicado transmitido a Efe.



El incidente ocurrió en la Porte de Charenton, el punto final de la manifestación autorizada en la capital francesa, y fue registrado por las cámaras de los medios de comunicación.



Las imágenes de la explosión y de agentes con llamas en sus piernas corrieron como la pólvora por redes sociales, indignando a muchos.

La marcha parisina había discurrido en calma, pero hubo incidentes en su colofón, al igual que en otras ciudades, con enfrentamientos entre alborotadores y manifestantes que se negaban a disolver la concentración y las fuerzas de seguridad, algo muy habitual en las protestas en Francia incluso antes de la última ola de enfrentamientos.



Fue en ese contexto en el que "se lanzaron objetos explosivos contra una quincena de gendarmes, así como contra agentes de policía", detalló la Fiscalía, en un incidente que el ministro de Interior, Laurent Nuñez, ya había calificado de "tentativa de homicidio" en declaraciones a la prensa el sábado.



Nuñez también confirmó que un gendarme había resultado herido leve en ese suceso.



"La sensación de quemazón es inmediata, intensa y se va agravando con el tiempo. Debido a su naturaleza, es difícil de aliviar; uno tiene tiempo de sentir cómo va aumentando, de notar que la ropa empieza a verse afectada y de sentir que la piel empieza a picar", describió este domingo esa víctima, en declaraciones a la cadena BFMTV.

A primera hora del domingo se abrió oficialmente la investigación, aunque las denuncias por los daños causados se espera que se presenten a lo largo de la jornada, según indicó la Fiscalía.



"Las lesiones ocasionadas serían quemaduras de segundo grado y acúfenos (zumbidos en los oídos), aunque este balance todavía está pendiente de concretarse", precisa el mensaje de esa autoridad judicial.



La Fiscalía parisina expuso igualmente que, en la jornada del sábado, en la capital se realizaron 105 arrestos (del algo más de medio millar que el Ministerio de Interior comunicó anoche a nivel nacional).



De ellos, 88 tuvieron lugar por las manifestaciones y 17 fueron en las horas posteriores, en el marco de los llamamientos a cometer actos de violencia aprovechando la noche de Halloween que habían lanzado en las redes sociales.



Entre los detenidos, 89 permanecen bajo custodia policial, 61 de ellos mayores de edad y 22 menores.

Ola de protestas

Más allá de los episodios más sonados, Francia ha vivido su tercer fin de semana consecutivo de grandes protestas. Durante el sábado, cientos de miles de personas marcharon por todo el país y, en la gran mayoría de ciudades las protestas fueron pacificas.

De hecho, a pesar del enfrentamiento de los jóvenes contra la Policía que se ha saldado con su arresto, el balance fue menos grave que en jornadas anteriores. A pesar de que se registraron cientos de detenciones, fue una cifra menor a la del sábado anterior.

Por ello, parece que las medidas del Gobierno han surtido efecto. El Ejecutivo respondió a las protestas con un dispositivo de seguridad excepcional, con unos 70.000 agentes desplegados, drones, vehículos blindados y controles reforzados ante el temor a nuevos disturbios.

También se prohibieron o desviaron varias manifestaciones y se impusieron restricciones nocturnas en algunas zonas.

Aun así, la tensión social continuará en los próximos días. Los estudiantes han convocado nuevos bloqueos de institutos y universidades, y los sindicatos han llamado a una huelga general para el jueves 5 de noviembre en defensa del poder adquisitivo y los servicios públicos.

Además, los organizadores pretenden mantener la presión con nuevas movilizaciones los días 6 y 7 de noviembre. Francia puede volver a encarar una nueva semana de conflicto.