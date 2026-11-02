Tres de cada cuatro personas en el mundo viven bajo un régimen autoritario, según el índice 'Rastreador de la Tiranía'

La presentación del índice en Londres contó con la participación de la opositora rusa Yulia Naválnaya, quien denunció la red de apoyo mutuo entre dictadores a nivel mundial.

La investigación revela una creciente coordinación entre partidos europeos de extrema derecha y regímenes autoritarios externos para influir en la política internacional.

China y Rusia se consolidan como los pilares principales de un eje autocrático global que coopera activamente en tecnología, medios de comunicación y represión de la disidencia.

Un 76 % de la población global vive bajo autocracias o regímenes autoritarios híbridos, mientras que solo el 23,5 % reside en Estados democráticos, según el informe 'Tyranny Tracker' de la Human Rights Foundation.

El 76% de la población global vive bajo regímenes autoritarios o autocracias híbridas, de acuerdo con un índice presentado el pasado martes en Londres que, junto con una herramienta de base de datos, buscan analizar las colaboraciones y alianzas transnacionales entre más de un centenar de actores políticos a nivel mundial.



De acuerdo con el 'Tyranny Tracker' ('Rastreador de la Tiranía'), publicado por la entidad Human Rights Foundation (HRF), de los 179 países y territorios monitorizados, un 41,3 % son sistemas totalmente autoritarios (Rusia, China); un 34,8 % son regímenes autoritarios híbridos (India, El Salvador) y solo el 23,5 % restantes son considerados Estados democráticos.



El acto de presentación en Londres estuvo encabezado por Yulia Naválnaya, presidenta de HRF y esposa del fallecido opositor ruso Alexéi Navalni; y contó con la presencia, entre otros, del opositor venezolano Jesús Armas o la activista hongkonesa Carmen Lau.

"En el siglo XXI los dictadores se han vuelto más inteligentes y astutos. Aprenden el uno del otro, trabajan juntos y se ayudan los unos a los otros", dijo Naválnaya, que defendió que es imposible hacer frente a estos líderes autócratas sin un "análisis serio y un enfoque científico".

El nuevo informe también revela que los partidos de extrema derecha europeos se coordinan cada vez más con regímenes autoritarios fuera del continente. "Utilizan en su propio beneficio las herramientas que les brindan los países libres y democráticos", afirmó Naválnaya en una nota publicada por France 24.

Autocracia global

El informe concluyó que, si bien China y Rusia siguen siendo los "pilares principales de un eje global de autocracia", la cooperación en materia de medios de comunicación y tecnología se ha "institucionalizado" entre países y partidos con ideas afines, especialmente en África y el sudeste asiático.

Domonkos Kovacs, responsable del proyecto del índice, afirmó que, en medio del "retroceso democrático global", el índice tenía como objetivo "arrojar luz" sobre esta creciente "solidaridad autoritaria global".

"Esto es un grupo de dictadores ayudándose mutuamente a aplastar la disidencia", declaró a los periodistas.

Jesús Armas, activista y opositor venezolano; Yulia Navalnaya, presidenta de Human Rights Foundation y viuda de Alexéi Navalni; Deborah Bonetti, directora de la Foreign Press Association británica (FPA); Javier El-Hage, director jurídico de Human Rights Foundation; y David Koranyi, presidente de Action For Democracy, durante el acto de presentación de 'Tyranny Tracker' ('Rastreador de tiranía') celebrado el pasado martes en Londres. Raúl Bobé EFE

Este rastreador pretende actualizarse de acuerdo a los acontecimientos geopolíticos recientes. En esta línea, la presidenta de HRF habló de la "histórica derrota" del régimen autoritario híbrido de Aleksandar Vucic en Serbia este domingo, y comentó que el regreso de la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado a Venezuela, "podría cambiarlo todo".

A título personal, Naválnaya también habló del presidente ruso, Vladímir Putin y calificó de "sinsentido" que el emisario de la Casa Blanca para Moscú, Steve Witkoff lo calificase hace unos días como alguien "humanitario". "Putin mató a mi marido", sostuvo la viuda de Navalni, como evidencia de lo contrario.

Junto con el Tyranny Tracker, la Human Rights Foundation presentó asimismo en colaboración con la entidad Action for Democracy el llamado 'Índice de Colaboración Autoritaria', un sistema de base de datos que monitoriza la colaboración entre regímenes, gobiernos y partidos de corte populista o autoritario en tiempo real.



Partiendo de un análisis desde el pasado 1 de abril hasta el 1 de octubre, entre las conclusiones destaca la colaboración cada vez más sistemática entre formaciones de ultraderecha en Europa -como el británico Reform UK, la Agrupación Nacional francesa, Alternativa por Alemania (AfD) o Vox, en España- especialmente en política exterior, bajo la premisa de estar "a la espera" de acceder eventualmente al poder.



El índice también profundiza en la extensa red de alianzas autoritarias de China y Rusia a nivel global -desde Europa, hasta África o Latinoamérica-, y cómo unas dictaduras se imitan unas a otras y siguen las mismas prácticas para "profesionalizar" sus regímenes antiliberales, incluyendo la represión de disidentes.