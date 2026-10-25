La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante un encuentro con la diáspora venezolana, en la Puerta del Sol. Diego Radamés Europa Press

Machado vuelve a Venezuela 10 meses después: Edmundo González dice que ella liderará "el proceso a la libertad"

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LO ESENCIAL Las claves La líder opositora María Corina Machado regresa a Venezuela tras 10 meses en el exterior y superar múltiples bloqueos logísticos. Edmundo González Urrutia ha respaldado públicamente su retorno, afirmando que ella liderará el camino hacia la libertad del país. El regreso se produce tras desacuerdos entre Machado y la Administración de EE. UU. por excluirla de las mesas de diálogo con el oficialismo. Su presencia en Caracas reconfigura la estrategia política e incrementa la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y los mediadores internacionales.

La líder opositora venezolana María Machado regresa a Venezuela este domingo tras varios intentos fallidos.

El retorno de la dirigente política se produce tras las discrepancias manifestadas públicamente por las negociaciones sobre el futuro del país sudamericano.

En este sentido, Machado había criticado que Estados Unidos la excluyera de las mesas de diálogo sobre Venezuela, al tiempo que sus partidarios intensificaban las movilizaciones para exigir la convocatoria de comicios libres y la liberación de los presos políticos.

Previamente, la líder opositora admitió mantener "diferencias" con la Administración de Donald Trump.

Durante esa etapa, reclamó formalmente a la Casa Blanca mayor "transparencia" sobre los ingresos obtenidos por la venta de petróleo venezolano y propuso fijar la cita para las elecciones presidenciales en Venezuela para julio de 2027.

Las acciones del colectivo opositor coinciden con una etapa de reestructuración tras los comicios en el país.

Al mismo tiempo, mantienen el reclamo continuo al Gobierno venezolano para abrir garantías democráticas, en un escenario marcado por la presión de la comunidad internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Un regreso lleno de trabas

Después de casi 10 meses fuera del país, María Corina Machado, líder de la oposición antichavista y Premio Nobel de la Paz, ha regresado a Venezuela. "Estoy aquí, con ustedes", ha escrito en sus redes sociales la dirigente opositora en la mañana del domingo.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

En los últimos meses, la opositora enfrentó múltiples bloqueos y cancelaciones de viajes desde Estados Unidos, Panamá y Curazao.

Pese a la falta de explicaciones oficiales sobre las trabas operativas y la reserva de su entorno, diversos analistas atribuyen las dificultades de su salvoconducto a la postura de la diplomacia estadounidense, que buscaba aplazar su retorno para no alterar el curso de las conversaciones con el oficialismo.

La efectividad de su llegada ha sido confirmada también por el propio Edmundo González Urrutia, quien ha respaldado públicamente el paso dado por su aliada.

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad Ustedes lo saben, esto es hasta el final. — Edmundo González (@EdmundoGU) October 25, 2026

El regreso de Machado dinamita el escenario político y pone a prueba tanto a Miraflores como a la Casa Blanca.

Mientras el chavismo evalúa las implicaciones de reactivar medidas judiciales en su contra frente al riesgo de encender las calles, la galardonada con el Nobel busca recuperar la iniciativa directa sobre el terreno.

Su presencia en Caracas desafía cualquier hoja de ruta negociada a sus espaldas y reubica el centro de gravedad de la transición venezolana dentro de sus propias fronteras.

El factor Washington

La maniobra de la dirigente opositora reconfigura la estrategia que la Casa Blanca venía desplegando para la crisis venezolana.

Washington había priorizado un canal diplomático centrado en pactar reformas institucionales graduales directamente con la administración de Delcy Rodríguez.

Bajo ese esquema, la presencia de la líder conservadora en suelo nacional era percibida por la diplomacia estadounidense como un factor de inestabilidad capaz de congelar los avances en las mesas de negociación.

Al romper el cerco logístico, la política reasume la iniciativa desde el terreno, buscando obligar a los mediadores internacionales a reincorporar las demandas originarias del bloque democrático en cualquier acuerdo definitivo.