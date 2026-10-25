Francia vive una nueva jornada de violencia, que salpica el norte de Italia: más de 1.000 arrestos antes del gran acto de Le Pen

Las autoridades desplegaron más de 70.000 efectivos policiales y recurrieron al uso de gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar las protestas.

El estallido de violencia se produce en la víspera del acto político en Orleans donde Marine Le Pen oficializará su candidatura a la presidencia francesa.

Los disturbios por el malestar social y el coste de la vida se extendieron al norte de Italia, registrándose choques con la policía en Milán y Turín.

Una nueva jornada de agitación social en Francia se salda con más de 1.000 detenidos y graves enfrentamientos en París, Lyon, Marsella y Burdeos.

Una nueva jornada de agitación social sacudió este sábado a Francia con cerca de un millar de arrestos e intensos enfrentamientos en sus principales metrópolis.

El ambiente de alta tensión se extendió rápidamente hacia el norte de Italia, donde los disturbios violentos volvieron a poner a prueba los dispositivos de seguridad de ambos países.

Las protestas alcanzaron su punto más crítico justo en la víspera del gran acto político de Marine Le Pen en Orleans, donde la líder de la extrema derecha oficializará mañana domingo su candidatura presidencial.

El despliegue de más de 70.000 efectivos policiales ordenado por el Ministerio del Interior francés no impidió que, tras una mañana de marchas mayoritariamente tranquilas, la violencia estallara al caer la tarde.

La indignación por el coste de la vida y el desgaste de los servicios públicos desembocó en graves choques al término de las concentraciones masivas, dejando un balance provisional de cientos de detenidos en París, Lyon, Marsella y Burdeos.

La onda expansiva del conflicto cruzó la frontera hacia el norte de Italia.

Manifestantes son rociados con agua de un cañón de agua durante una protesta en Roma. Reuters

En ciudades como Milán y Turín, grupos de manifestantes desbordaron los cordones de seguridad y se enfrentaron a las fuerzas del orden, convirtiendo la jornada en una prueba de fuego para las medidas de control y el 'puño de hierro' en materia de seguridad del Ejecutivo italiano.

Tensión ante la gran cita de Le Pen

La ciudad de Orleans se ha convertido en uno de los puntos más vigilados del país debido a la coincidencia entre las marchas antifascistas y el Congreso Nacional de Agrupación Nacional (RN).

Con la presencia de 3.000 agentes desplegados exclusivamente en la localidad, las autoridades lograron mantener la calma en el perímetro urbano durante la jornada del sábado.

El evento reúne a la cúpula de la ultraderecha francesa antes del discurso en el que Le Pen lanzará formalmente su carrera hacia el Elíseo.

Manifestación contra el congreso del partido de extrema derecha francés RN en Orleans. Reuters

Pese a que las protestas discurrieron en Orleans sin los choques registrados en la capital, la presión de la calle pone de manifiesto la profunda polarización que rodea la cita política.

El deterioro de la paz social se aceleró al final de las manifestaciones en París.

Los agentes recurrieron al uso de cañones de agua y gases lacrimógenos en la Puerta de Vincennes tras sufrir el lanzamiento de objetos por parte de grupos radicalizados.

Escenas similares de cargas y adoquines arrancados se repitieron en la plaza de la Bolsa de Burdeos, así como en los centros urbanos de Nantes, Estrasburgo, Toulouse y Niza.

El contraste entre la masiva participación civil de la mañana —que congregó a cientos de miles de personas en todo el territorio— y los disturbios nocturnos vuelve a situar al Gobierno de Emmanuel Macron ante un escenario impredecible.

La combinación entre el malestar social en las calles de Francia, la extensión de la violencia a las plazas del norte de Italia y la vertiente política abierta con el lanzamiento de la campaña de Le Pen dibuja un arranque de semana marcado por la máxima alerta institucional en el Sur de Europa.