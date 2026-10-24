Los manifestantes sostienen pancartas durante una manifestación contra el racismo, el fascismo y el imperialismo, celebrada al margen del congreso del partido Rassemblement National (RN) en Orleans, Francia. CHRISTOPHE PETIT TESSON EFE

Francia refuerza su respuesta ante la tensión en las calles y activa una célula de crisis ante una nueva jornada de protestas

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de Francia ha activado una célula interministerial de crisis y desplegado 70.000 policías y gendarmes ante el riesgo de disturbios en las marchas contra el encarecimiento de la vida. Las autoridades han impuesto fuertes restricciones en las manifestaciones, modificando el itinerario autorizado en París y prohibiendo concentraciones en ciudades como Montpellier, Nancy, Caen y Annecy. En Orleans, miles de personas se han manifestado sin incidentes contra el racismo y la ultraderecha con motivo del congreso del partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Las protestas están convocadas por sindicatos, estudiantes y chalecos amarillos para reclamar mejoras en el poder adquisitivo, la defensa de los servicios públicos y la justicia fiscal.

El Gobierno francés ha convocado este sábado una célula interministerial de crisis ante la posibilidad de disturbios y violencia en una nueva jornada de protestas en el país.

Las marchas, que surgen en contra el encarecimiento del coste de la vida, estarán marcadas por un amplio despliegue policial y restricciones a las manifestaciones en varias ciudades. Además, Orleans ya ha acogido varias movilizaciones en contra de un acto del partido de Marine Le Pen en la ciudad.

Ante el caos, el primer ministro, Sébastien Lecornu, ha reunido en la sede del Ministerio del Interior, en París, situado al lado del palacio del Elíseo, a representantes de los servicios de inteligencia, la policía, la gendarmería y los prefectos de las zonas de defensa, informó Matignon, sede del Gobierno.

"Estamos preparados"

En sus redes sociales, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha asegurado que las fuerzas de seguridad estaban preparadas. "Nuestras fuerzas están movilizadas, nuestro dispositivo está desplegado. Estamos preparados", ha escrito.

J’ai tenu à saluer ce matin les effectifs de la compagnie d’intervention de Paris de la @prefpolice, mobilisés aujourd’hui à Paris. Je me suis ensuite rendu à la gare du Nord pour constater le dispositif de contrôle des flux et de sécurisation. Nos forces sont mobilisées, notre dispositif est en place. Nous sommes prêts. — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 24, 2026

El Gobierno ha anunciado la movilización de 70.000 policías y gendarmes en todo el país, después de los disturbios, destrozos y saqueos registrados la semana pasada, que causaron daños en cerca de 3.000 comercios.

Las protestas reúnen a sindicatos, estudiantes y participantes del movimiento de los chalecos amarillos, con reivindicaciones centradas en el poder adquisitivo, la defensa de los servicios públicos y la justicia fiscal y social.

Recorrido restringido en París

En la capital, los manifestantes comenzaron a concentrarse ya en la Puerta de Italia, al sur de la ciudad, desde donde partirá la manifestación sindical autorizada a las 14.00 horas (12.00 GMT) con destino a la Puerta de Vincennes, al este, muy alejada del centro, donde el sábado anterior se registraron episodios de violencia y saqueos.

El recorrido quedó fijado después de que la justicia administrativa rechazara esta sábado un recurso de la intersindical, que reclamaba un itinerario más céntrico entre la plaza de la Bastilla y la plaza de la Nación, aunque finalmente aceptó el dictamen.

Las restricciones se extendieron también a otras ciudades. Las prefecturas prohibieron manifestaciones en Montpellier, Nancy, Caen y Annecy, entre otras localidades, por motivos de seguridad, en decisiones criticadas por sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Marcha de Orleans

En Orleans, a unos 130 kilómetros al sur de París, miles de personas se manifestaron sin incidentes contra el racismo y la ultraderecha coincidiendo con el congreso de Agrupación Nacional (RN), la formación de Le Pen, que prevé impulsar la candidatura de su líder a las elecciones presidenciales de 2027.

Según las autoridades, unas 11.000 personas participaron en la marcha, mientras que los organizadores elevaron la cifra a 26.000.

Las autoridades desplegaron unos 3.000 agentes en Orleans para evitar enfrentamientos durante la marcha, mientras que han prohibido otra concentración prevista para el domingo.