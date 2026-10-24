Cientos de miles desafían a Macron y se manifiestan en las calles mientras la tensión se recrudece en Italia

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LO ESENCIAL Las claves Las manifestaciones masivas en Francia contra Emmanuel Macron degeneraron en disturbios y enfrentamientos con la policía en París, Lyon, Burdeos y otras ciudades, donde los agentes emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua. El Gobierno francés desplegó un dispositivo reforzado de 70.000 agentes en todo el país y activó una célula de crisis ante el repunte de la tensión social. En Italia se registraron marchas masivas contra el encarecimiento de la vida y la crisis habitacional en Roma, Milán, Turín y Bolonia, esta última con disturbios y lanzamientos de objetos a las fuerzas de seguridad. La Policía italiana detuvo al presunto creador del 'Movimiento 17 Octubre', acusado de coordinar acciones violentas en redes sociales, mientras se desplegaba un férreo control policial en las principales ciudades.

Italia y Francia se blindan ante la tensión. Después de varios días de una tensión extrema en las calles, las fuerzas de seguridad de ambos países se ponen en el peor de los escenarios.

Aunque en Francia ha habido momentos de calma, todo se ha acabado torciendo en ciudades como Lyon, Toulouse y, sobre todo, París.

Además, se han producido enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en Clermont-Ferrand, Nantes, Lille, Grenoble o Niza, mientras que en Orleans, donde se temían disturbios importantes por la coincidencia del Congreso de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen con una concentración antifascista, la calma dominó.

El cambio fue rápido. Si a media jornada el ministro del Interior, Laurent Nuñez, se felicitaba de la calma en la que se desarrollaban las manifestaciones, aunque apelaba a la prudencia, la tensión comenzó a elevarse cuando estas terminaban.



Muchos comenzaron a tirar proyectiles contra la Policía, que respondió con gases lacrimógenos y fuertes cañones de agua. Esto provocó momentos de alta tensión, aunque con un enfrentamiento menor a lo que se veía hace una semana.

Entonces, unos 3.000 comercios fueron vandalizados y desvalijados, mientras que durante esta jornada no se han registrado incidentes en ningún comercio.

Aun así, muchos comerciantes han optado por tapiar sus escaparates para no arriesgarse a saqueos o destrozos.

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El despliegue

El despliegue policial, que en palabras del ministro del Interior, se vio "significativamente" reforzado, con hasta 70.000 agentes desplegados en todo el país, junto a otras medidas, como la prohibición de reuniones públicas en diversas ciudades, extendió una sensación de calma durante buena parte del día.



Solo al final de las manifestaciones se fueron extendiendo las escaramuzas con las fuerzas del orden.



En París, donde según la Prefectura 110.000 personas se manifestaron pacíficamente, y según los organizadores 250.000, los policías utilizaron cañones de agua para dispersar a varias personas al término de la concentración en la puerta de Vincennes, en el sureste de la ciudad, mientras estos les arrojaban diversos objetos.



Lyon, en el este, fue otro de los puntos calientes, puesto que las autoridades habían prohibido las manifestaciones, pero varios grupos trataron de recorrer las calles en señal de protesta, lo que provocó la intervención de las fuerzas del orden.



Los gases lacrimógenos impregnaron la céntrica plaza de la Bolsa de Burdeos, en el suroeste del país, ante la negativa a abandonar el lugar de un grupo de manifestantes, que arrancaron adoquines del pavimento para lanzárselos a los agentes.



En Niza, en el sureste; Estrasburgo, en el este; y Lille, norte, también se desarrollaron escenas de tensión y se usaron cañones de agua para dispersar a manifestantes, mientras que en Toulouse, en el sur, un manifestante sufrió una herida grave en una mano durante la dispersión de la manifestación por parte de las fuerzas del orden.



En Nantes, en el noroeste, la intervención policial se produjo cuando un grupo de manifestantes trató de entrar en uno de los sectores que había sido vetado por las autoridades, lo mismo que sucedió en Grenoble, donde escaparates de comercios resultaron dañados.

Ante la tensión, el Gobierno había convocado este sábado una célula interministerial de crisis ante las nuevas jornadas de protestas.

El Gabinete del primer ministro reunió en la sede del Ministerio del Interior, en París, situado al lado del palacio del Elíseo, a representantes de los servicios de inteligencia, la policía, la gendarmería y los prefectos de las zonas de defensa, informó Matignon, sede del Gobierno.

Protestas en Italia

Miles de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron este sábado en las principales ciudades de Italia contra el encarecimiento de la vida, el precio de la vivienda y el gasto militar, en una jornada marcada por el fuerte dispositivo policial desplegado tras los disturbios del fin de semana pasado en Milán.



Las manifestaciones recorrieron ciudades como Roma, Milán, Turín, Nápoles, Bolonia y Florencia bajo una estrecha vigilancia policial, con controles en estaciones y el blindaje preventivo de zonas comerciales ante el temor a nuevos saqueos.



Uno de los momentos de mayor tensión se produjo en Bolonia (norte), donde una concentración inicialmente pacífica derivó poco antes de las 18.00 hora local en enfrentamientos con la policía.



Grupos de manifestantes comenzaron a lanzar piedras y botellas contra los agentes, que respondieron con cañones de agua para dispersar a la multitud, en una imagen similar a lo que sucedía a la vez en París.



En Turín, miles de personas marcharon desde la céntrica Piazza Castello entre consignas e insultos contra el Ejecutivo, en una marcha en la que se produjeron forcejeos y momentos de tensión con los agentes antidisturbios.



Entre las pancartas pudo leerse "Habéis reducido al pueblo al hambre", mientras un grupo de manifestantes prendió fuego a una gran fotografía de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.



Por su parte, en Milán, capital económica del país y epicentro de los graves disturbios de hace una semana, cientos de estudiantes marcharon escoltados en todo momento por los agentes antidisturbios.



La ciudad permanece bajo un amplio dispositivo de seguridad, con 1.400 efectivos policiales y 500 militares adicionales de la brigada paracaidista Folgore enviados por el Gobierno.



La tarde en Roma discurrió entre una marcha pacífica contra la guerra que avanzó desde la Plaza de la República hacia los Foros Imperiales y una posterior concentración espontánea de cientos de jóvenes y estudiantes hacia el Coliseo, vigilada de cerca por un férreo perímetro de seguridad.



En las horas previas, la Policía italiana identificó en la capital a más de 200 jóvenes y trasladó a dependencias policiales a 63 de ellos tras requisarles pasamontañas, máscaras, aerosoles y material de camuflaje.



El dispositivo de seguridad en todo el país se había reforzado tras los graves altercados y saqueos registrados el sábado anterior en Milán, que llevaron a las autoridades a intensificar la vigilancia ante el temor a nuevos episodios de violencia.



La jornada quedó además condicionada por la detención por la mañana a del presunto creador del "Movimiento 17 Octubre", colectivo anónimo surgido tras las revueltas milanesas que acumulaba más de 40.000 seguidores en Instagram.



El ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, anunció en la red social X el arresto de este hombre de 30 años, periodista y militante en el ámbito "propalestino", al que calificó como "la presunta mente" detrás de la plataforma.

È stato fermato dalla Polizia a Milano un 30enne considerato la presunta “mente” del “movimento 17 ottobre” e del profilo Instagram su cui si organizzavano azioni violente nelle principali città italiane. Si tratta di un 30enne vicino alla galassia pro Pal, che vanta contatti con gli ambienti antagonisti, giornalista free lance che ha collaborato con un noto quotidiano nazionale e con un importante istituto di ricerca. La sua individuazione da parte delle Forze di polizia testimonia le grandi capacità dei nostri investigatori e riafferma un messaggio chiaro e inequivocabile: non saranno possibili zone franche e la risposta dello Stato sarà immediata contro chiunque pensa di poter organizzare aggressioni e rivolte credendo di riuscire a nascondersi dietro un passamontagna o l’anonimato dei social. — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) October 24, 2026

El colectivo había anunciado una estrategia "fluida", bajo el lema "be water" ("sé agua"), para difundir a través de Telegram las ubicaciones definitivas de las marchas apenas media hora antes de su inicio y tratar así de sortear los dispositivos de seguridad.



Sin embargo, esas indicaciones nunca llegaron a difundirse.