Tiendas de campaña de emergencia en el patio de una escuela primaria en el municipio de Jiangmian. Xinhua

Varios muertos y centenares de heridos como consecuencia de un terremoto de magnitud 7.0 en el Tíbet

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LO ESENCIAL Las claves Un fuerte terremoto de magnitud 7.0 ha sacudido el Tíbet, dejando varios muertos y centenares de heridos. El epicentro del sismo se situó en la ciudad de Nagqu, dentro del condado de Baqing, y el temblor se sintió con fuerza en zonas limítrofes. Las autoridades han activado una respuesta de emergencia de nivel II para movilizar equipos de rescate, personal especializado y suministros.

Varias personas fallecieron y centenares resultaron heridas como consecuencia de un terremoto de magnitud 7.0 que sacudió el Tíbet, región autónoma de China.

El sismo tuvo su epicentro en la ciudad de Nagqu, en el condado de Baqing, a las 16:33 (hora peninsular española), según la agencia oficial Xinhua.

El Cuartel General de Mando de Emergencias del Tíbet anunció que, tras el movimiento sísmico, las autoridades han activado una respuesta de emergencia de nivel II.

Esto implica que las autoridades regionales han activado un dispositivo de respuesta ante una situación grave.

Ante esa situación, pueden movilizar equipos de rescate y personal especializado, coordinar autoridades locales y organismos nacionales, preparar evacuaciones y medidas para proteger a la población, además de asignar suministros, fondos y otros recursos de emergencia.

El sismo se sintió con fuerza en pueblos y aldeas fronterizas del condado de Zadoi, en la prefectura autónoma tibetana de Yushu, provincia de Qinghai, que limita con el condado de Baqing.

El último terremoto de esta magnitud, un 7,1, se produjo el 23 de enero de 2024 en la región china de Xinjiang (noroeste), donde no se reportaron víctimas ni daños de gran calibre.

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