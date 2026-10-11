El papa León XIV anuncia que tendrá que operarse de un nódulo en el pulmón en una fase "muy inicial"

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LO ESENCIAL Las claves El papa León XIV se someterá a una operación en los próximos días para extirparle un nódulo pulmonar detectado en fase inicial. El pontífice anunció su intervención tras el rezo del Ángelus dominical, mostrando tranquilidad y pidiendo oraciones a los fieles. León XIV mantendrá en su agenda el viaje apostólico previsto del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

El papa León XIV anunció este domingo que deberá operarse "en los próximos días" de un nódulo en un pulmón que le ha sido detectado en una fase "muy inicial y bien localizado", afirmó tras el rezo del Ángelus dominical.



"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado", dijo el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que acudieron a escuchar el Ángelus.



León XIV explicó que los médicos que lo han tratado "consideran oportuno intervenir" y, siguiendo sus consejos, ha decidido "operarse para extirpar" el nódulo "en los próximos días".

"Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo", dijo el pontífice visiblemente tranquilo a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro.



León XIV acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia.



En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú, país este último del que posee la nacionalidad por sus muchos años como misionero y obispo.



Antes de anunciar su operación, el papa saludó a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, con gran devoción en Perú, y aseguró que viajará al país andino.



"Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú", ha afirmado.

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