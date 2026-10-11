Christa Pike vuelve a la misma cárcel en la que intentaron ejecutarla con dos inyecciones: su destino en el aire

Condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, Pike no tiene de momento una nueva orden de ejecución mientras continúan las investigaciones.

Entre las hipótesis de la supervivencia se contempla un fallo en las vías intravenosas que impidió que el fármaco entrara correctamente en la sangre, sumado a la posterior asistencia médica.

Los abogados de la presa solicitan recopilar las pruebas del procedimiento y piden al gobernador que conmute la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional.

Christa Pike ha sobrevivido a dos inyecciones letales tras su ejecución fallida en Tennessee y ya ha recibido el alta hospitalaria para regresar a prisión.

La asesina Christa Pike se ha convertido en una de las figuras que más atención ha acaparado a nivel mundial tras sobrevivir a dos inyecciones letales en Estados Unidos.

Una de las principales cuestiones es cómo puede una persona superar dos inyecciones letales y, por otro lado, una vez que se ha intentado este procedimiento para acabar con su vida, qué es lo que le depara ahora a esta presa.

Los abogados de Pike solicitaron este miércoles que el estado de Tennessee recabe la mayor parte de pruebas sobre esta ejecución fallida.

Principalmente solicitan pruebas materiales que incluyen las vías intravenosas, las jeringas o los documentos con información médica durante el procedimiento, así como las grabaciones de videovigilancia o las comunicaciones durante la ejecución.

Estas pruebas pueden beneficiar a Pike de cara a afrontar los procedimientos legales que continúan en curso.

Por el momento, el futuro es incierto, y en este caso hasta el propio fiscal del estado ha manifestado la incertidumbre que está sobre el futuro de esta presa.

Lo que se sabe es que no hay una nueva orden de ejecución, pero la jueza podría volver a emitir una orden de ejecución en el momento en que lo considere oportuno.

Sus abogados la califican como una "superviviente" porque según relatan ha sobrevivido a un intento de suicidio, abusos sexuales en su infancia, violaciones por varios hombres y ahora ha sido capaz de evitar su ejecución con dos inyecciones letales.

Pike tiene un coágulo sanguíneo en uno de los brazos que están "tremendamente hinchados" y padece neumonía.

Esta mujer de 50 años ha recibido el alta del hospital y ha vuelto al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, la cárcel de mujeres donde ha estado como reclusa durante 30 años.

Aun así, todavía le queda "un largo camino hacia la recuperación", según explican sus abogados. Y, es que, el equipo de Pike había recibido la información de que su clienta tenía muerte cerebral y le iban a desconectar el martes. Sin embargo, ese día despertó y empezó a hablar.

Ahora después de estos sucesos, su equipo de abogados ha solicitado al gobernador de Tennessee que sustituya la pena de muerte por una cadena perpetua sin posibilidad de obtener en algún momento de su vida una libertad condicional.

Sería la primera vez que algo así ocurre en Estados Unidos. Hasta ahora la Corte Suprema no ha detenido segundos intentos de ejecución. Lo que ha ocurrido es que se ha autorizado a probar otros métodos alternativos para acabar con la vida de estos reclusos condenados a muerte.

Una ejecución fallida que llega en un momento de gran debate público debido a que Estados Unidos va a retransmitir el próximo 3 de diciembre en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas con una pistola con mira láser en el ataque de 2009 a la base de Fort Hood, Texas.

¿Cómo ha podido sobrevivir?

No es la primera vez que un preso sobrevive a una ejecución, hay presos que lo han hecho en otras ocasiones. Sin embargo, según sus propios abogados sí que es la primera vez que alguien sobrevive tras recibir los fármacos para una ejecución por inyección letal.

Que haya recuperado la conciencia es todavía un misterio y es algo que se investiga, por lo tanto se manejan hipótesis que respalden por qué estos medicamentos no acabaron con la vida de Pike.

Una de las principales hipótesis es que el fármaco utilizado, pentobarbital, es un barbitúrico que deprime el sistema nervioso central. Por lo tanto, en una dosis lo que hace es suprimir las funciones vitales, también la respiración.

Este medicamento se administra por vía intravenosa y entra dentro de la circulación sanguínea. Alcanza el cerebro y lo que ocurre es una depresión profunda en el sistema nervioso.

Sus propios abogados sostienen la tesis de que probablemente hubiese problemas para colocar las vías y esto produjese que el medicamento en vez de llegar a las venas, se filtrase en los tejidos que las rodean y así no entró adecuadamente en la sangre.

Y, es que, la denuncia de que tenía los brazos "hinchados, con ampollas y lesiones" son signos compatibles con que el problema radique en una administración intravenosa que no sea la correcta.

El fallo en las dos dosis también se está investigando por parte de expertos médicos. Aquí se habla además del problema en la administración del medicamento que la cantidad que llegó a la sangre es desconocida y por lo tanto no se sabe cuál es la cantidad efectiva y, por último, al ser ingresada en el hospital ahí recibió tratamiento de soporte vital.

Es decir, que los médicos ayudaron a mantenerla con vida mientras intentaban tratar los efectos del medicamento letal y estabilizarla.

Pike, que ahora tiene 50 años, fue condenada a pena de muerte en 1996 cuando asesinó a Colleen Slemmer de 19 años. Lo hizo en un campamento para adolescentes problemáticas tras acusarle de intentar robarle a su novio, Tadaryl Shipp.

Varios testigos aseguraron que se había jactado del asesinato y les había enseñado un trozo del cráneo de la joven.

Ahora solo queda esperar a ver qué dirime la investigación en curso sobre qué es lo que realmente ocurrió para que esta asesina, Christa Pike, haya sobrevivido a su propia ejecución con doble dosis de inyecciones letales.