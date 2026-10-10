Zelenski estalla tras el anuncio de Trump sobre la compra de millones de toneladas de diésel ruso: "Es injusto e impropio de un aliado"

El anuncio se produce mientras la delegación ucraniana se reunía en Florida con mediadores de la Casa Blanca para buscar un alto el fuego y el cese de ataques energéticos.

El presidente ucraniano advierte que los ingresos obtenidos por la venta de combustible servirán a Moscú para financiar y prolongar la agresión militar contra Ucrania.

El pacto busca inyectar de inmediato 300.000 toneladas de combustible en el mercado para frenar la escalada de precios del combustible previa a las elecciones 'midterms' en EE. UU.

Volodímir Zelenski ha calificado de "injusto e impropio de un aliado" el acuerdo anunciado por Donald Trump con Vladímir Putin para importar millones de toneladas de diésel ruso.

El acuerdo entre Donald Trump y Vladímir Putin para exportar millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidenses e internacionales ha generado un nuevo enfrentamiento con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Zelenski ha reaccionado con malestar ante el nuevo anuncio de Trump sobre este acuerdo, ya que actualmente hay sanciones en vigor impuestas, precisamente, por Washington al sector energético ruso.

Este acuerdo inyectará «de inmediato» más de 300.000 toneladas de combustible diésel en el mercado estadounidense y mundial con el fin de frenar la escalada de los precios del combustible, en la antesala de las midterms.

Según Trump, Moscú entregará otras 500.000 toneladas de diésel durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas adicionales inmediatamente después, según ha asegurado.

Trump se ha mostrado orgulloso del anuncio en su red social Truth Social, pero este comunicado ha desatado el enfado y el rechazo del presidente de Ucrania.

«Es injusto e impropio de un aliado», ha expresado Zelenski en un mensaje de voz que ha enviado al grupo de WhatsApp en el que se encuentran los periodistas que cubren la actualidad de Ucrania.

En el mensaje se puede apreciar el malestar y la decepción del presidente ucraniano ante esta concesión de Trump a Rusia.

La situación se agrava porque el acuerdo se ha anunciado en un momento en el que los emisarios de Zelenski están reunidos en Florida con los mediadores de la Casa Blanca para tratar de alcanzar un acuerdo de alto al fuego en la guerra de Ucrania.

En mitad de este desencuentro, la delegación ucraniana que se encuentra en Estados Unidos está manteniendo reuniones con los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

El objetivo prioritario de estas reuniones es tratar de conseguir que cesen los ataques contra las infraestructuras energéticas.

Para el líder ucraniano, este acuerdo con el presidente ruso solo dará más oportunidades a Rusia en el campo de batalla frente a Ucrania. Una guerra que lleva activa cuatro años y medio.

«En el mismo momento en que nuestro equipo hablaba con el equipo estadounidense en Florida, el presidente de EE. UU. mantenía una conversación con el líder del Kremlin, con el líder de esta guerra, con el líder de esta agresión, y llegaba a un acuerdo que da a Rusia la posibilidad de exportar diésel», ha expresado Zelenski.

Este acuerdo, anunciado por Trump en su red social, podría generar una nueva crisis con los aliados de la OTAN. En su publicación, el presidente estadounidense afirmaba que para Estados Unidos es fundamental reducir los precios del combustible, que se han disparado tras la decisión de entrar en guerra con Irán.

«¡Los precios del diésel para los estadounidenses y, de hecho, para el mundo entero, bajarán en cifras récord y rápidamente! Unos precios más bajos para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros, son mi máxima prioridad», ha sentenciado Trump.

Horas después de que se anunciara este acuerdo, varios funcionarios ucranianos informaron este sábado de un ataque ruso que dejó 12 muertos en el sureste del país, tres de ellos niños. Por su parte, Moscú ha asegurado que sus tropas avanzan hacia el este.

Para Zelenski, todo el dinero que Putin ingrese por la venta de diésel a Estados Unidos contribuirá a financiar y prolongar aún más la guerra de Rusia contra Ucrania.

Además, este acuerdo se produce tras el aumento de las tensiones entre Rusia y los aliados europeos de Washington en la OTAN, debido a las especulaciones sobre la posibilidad de que Moscú esté preparando una acción militar destinada a poner a prueba la determinación de la Alianza.