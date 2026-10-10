Trump asegura que "es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado hoy que 'ya es hora' de que Ucrania tenga un nuevo presidente.
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