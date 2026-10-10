El presidente estadounidense, Donald Trump, en declaraciones a la prensa. Reuters

Trump asegura que "es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente"

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump exige un cambio en la presidencia de Ucrania. El mandatario estadounidense afirma que 'ya es hora' de que Ucrania tenga un nuevo líder. Las declaraciones de Trump suponen un llamado directo al relevo en la cúpula del gobierno ucraniano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado hoy que 'ya es hora' de que Ucrania tenga un nuevo presidente.

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