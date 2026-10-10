Una fotografía tomada el 4 de diciembre de 2007 muestra a Christa Pike, condenada a muerte, entrando en un tribunal penal del condado de Knox en Knoxville, Tennessee, EE.UU Reuters

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en EEUU, recibe el alta hospitalaria

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LO ESENCIAL Las claves Christa Pike ha sido dada de alta en el hospital y trasladada de nuevo a prisión tras sobrevivir a un intento de ejecución por inyección letal en Tennessee. La reclusa de 50 años sobrevivió el pasado 30 de septiembre a la administración de dos dosis de pentobarbital. Pike, que ha permanecido encarcelada durante 30 años, continuará recibiendo atención médica en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson. Fue condenada a muerte por el asesinato a golpes y puñaladas de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995.

Christa Pike, quien sobrevivió al intento de Tennessee de ejecutarla mediante inyección letal, fue trasladada de regreso a prisión, según un comunicado difundido por sus abogados el sábado.

Pike, de 50 años, recibió el alta del hospital y volvió al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, la cárcel de mujeres donde estuvo recluida durante 30 años, se indica en el comunicado.

“Está agradecida con los servicios de emergencia y con su equipo médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias. Sigue recibiendo atención médica en la prisión y continuaremos siguiendo su recuperación”, añadieron.

Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre mientras el estado intentaba ejecutarla mediante inyección letal por la muerte de su compañera de clase Colleen Slemmer, quien fue golpeada y apuñalada en 1995.

Pike había estado hospitalizada desde la ejecución fallida.

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