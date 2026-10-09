Navanethem Pillay, miembro de la Comisión de Investigación Internacional Independiente, en la sede de la ONU el pasado 27 de octubre. Reuters

La jurista Navanethem "Navi" Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026 por su trabajo en la Corte Penal Internacional

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LO ESENCIAL Las claves La jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 por su defensa del estado de derecho y la justicia internacional. El Comité del Nobel destaca que el compromiso de Pillay es una "necesidad absoluta" en una época marcada por el aumento de guerras y conflictos globales. La premiada sucede a la opositora venezolana María Corina Machado, quien recibió el prestigioso galardón en la edición de 2025. El Nobel de la Paz es el quinto premio anunciado este año, a la espera de que el próximo lunes se revele el ganador de la categoría de Economía.

El Comité del Nobel de Noruega ha concedido el Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, "una de las grandes defensoras de los principios de la legalidad internacional en nuestros tiempos" según el jurado.

"Su distinguida carrera nos recuerda la necesidad de dar apoyo, fortificar y expandir el estado de derecho internacional. El compromiso de Navi Pillay con la Justicia y la dignidad humana es fuente de esperanza e inspiración para todos aquellos que luchan por un mundo en paz", han destacado.

"En una época de retos existenciales, incluyendo más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo, la Justicia internacional ya no supone un complemento a la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta", añaden.

El Nobel de la Paz de 2025 recayó en la opositora venezolana María Corina Machado, reconociendo su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". Posteriormente, Machado obsequió al presidente de EEUU, Donald Trump, con la medalla del Nobel.

Se trata del quinto galardón del Nobel concedido este año. El lunes, Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel fueron anunciados como los ganadores del Premio Nobel en Medicina o Fisiología 2026 por sus descubrimientos en los canales iónicos activados por luz y optogenética.

El martes, Francis Halzen fue anunciado como ganador del Premio Nobel de Física 2026 por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico. El miércoles fue el turno del Premio Nobel de Química 2026, que ha recaído en Henri B. Kagan y Kenso Soai por el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

Ya el jueves, la poeta y ensayista canadiense Anne Carson fue proclamada ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". Entre sus obras más conocidas están Autobiografía de rojo. Una novela en verso (Pre-textos, 2016) y La belleza del marido (Lumen, 2019).

El lunes se anunciará el Premio Nobel de Economía 2026, el único no establecido en su día por el creador de los galardones, el magnate sueco Alfred Nobel (1833-1896), sino por el Banco de Suecia, coincidiendo en 1968 con los 300 años del nacimiento de esta institución.

Nobel acumuló una fortuna considerable gracias a sus inventos, en especial, la dinamita, que le reportó grandes ganancias pero también le generó problemas éticos, que le llevaron a legar su fortuna para recompensar a los bienhechores de la humanidad.

En su testamento dispuso que ésta se invirtiera en valores mobiliarios y seguros, y que los intereses se dividieran en cinco partes iguales, que habrían de destinarse a premiar a personalidades en otros tantos campos, sin atender a su nacionalidad.

Por deseo expreso del propio Nobel, se decidió que el premio de la Paz no se fallara y entregara en Estocolmo, sino en Oslo, ya que Noruega formaba parte del Reino de Suecia en su época. El proceso de elección es el mismo en todas las categorías: científicos, académicos y profesores universitarios presentan las candidaturas y los distintos comités Nobel establecen varias cribas para elegir al ganador, hasta tres por premio.