Enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes durante una protesta de estudiantes de secundaria contra las condiciones educativas en Saint-Denis, al norte de París. Firas Abdullah EFE

Las protestas estudiantiles elevan la tensión en Francia: dos personas son detenidas por linchar a un policía

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Dos manifestantes fueron detenidos en Belfort por la agresión a un policía de paisano, investigada como tentativa de asesinato. El agente quedó inconsciente tras ser rodeado y pateado durante un forcejeo para detener a uno de los sospechosos. Las protestas reclaman mejores condiciones educativas y denuncian falta de profesores sustitutos y deterioro de los centros. Desde el inicio de las movilizaciones se han producido 5.000 arrestos; las organizaciones estudiantiles convocan nuevas protestas con apoyo sindical.

Las protestas estudiantiles en Francia dejan ya dos detenidos por ser sospechosos de participar en el linchamiento el pasado viernes a un policía de paisano en Belfort (este).

Los dos manifestantes han sido detenidos en sus domicilios y quedarán bajo custodia policial, según ha confirmado el diario Le Parisien con la Fiscalía de Belfort.

Lo sucedido está siendo investigado como tentativa de asesinato después de que ambos detenidos rodearan y patearan al policía, que acabó inconsciente, después de un acalorado forcejeo para detener a uno de ellos.

El incidente se suma a una serie de encontronazos entre manifestantes y autoridades que ha escalado la violencia en las calles. Después de que el video circulara por redes sociales y con este precedente, las calles y la clase política han estallado en indignación por lo sucedido.

A pesar de la investigación, las imágenes también muestran cómo el policía inmoviliza a la persona que buscaba detener antes de la paliza sumergiéndole la cara en un arroyo. Algo que la Fiscalía de Belfort desmiente.

Las protestas

La actual oleada de protestas estudiantiles dio comienzo en búsqueda de mejores condiciones para el sector educativo.

Los manifestantes denuncian el deterioro de las condiciones en los centros educativos, la falta de sustitución de los profesores ausentes, los problemas de mantenimiento de las instalaciones o las condiciones deficientes —en general— en las que trabajan.



Este sentimiento se ha traducido en bloqueos e incidentes en centenares de institutos por todo el país, crecientemente violentos, lo que ocasionó que desde el lunes pasado se hicieran un total de 5000 arrestos.



Con la extensión de los bloqueos a las universidades, la jornada más negra fue la del jueves, con casi dos millares de detenciones.



Tras ese pico de tensión y con el Gobierno buscando negociar, el viernes —con unos 400 centros cerrados aplicando clases a distancia— el número de establecimientos afectados se redujo a 735, frente a los 1050 de la víspera.



El Gobierno anunció el viernes medidas para tratar de apaciguar la movilización -como un plan para acelerar la sustitución de los profesores ausentes-, pero las promesas hasta la fecha han sido consideradas insuficientes por las organizaciones estudiantiles.



Estas han llamado a reintensificar las protestas desde el martes, con apoyo de sindicatos generales como la CGT y del sector docente.