Zelenski pide más dinero para la guerra con Rusia: ¿cuál es el límite de los europeos?

Ucrania descubre un agujero en el presupuesto de Defensa.

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Las claves Generado con IA Zelenski solicita más fondos para cubrir un déficit de 23.000 millones de euros en el presupuesto de Defensa de Ucrania. Crecen las dudas entre funcionarios europeos sobre la continuidad del apoyo financiero a Ucrania. El avance de partidos prorrusos como la AfD en Alemania complica la justificación de más préstamos europeos para Ucrania. Otros países europeos, como Italia, Países Bajos y Hungría, también ven un auge de fuerzas políticas prorrusas.

Ucrania está en un punto crítico y necesita más dinero. El gobierno de Zelenski ha descubierto una grieta en su presupuesto de Defensa de unos 23.000 millones de euros y algunos funcionarios europeos, según The New York Times, empiezan a hacerse preguntas.

A todo esto se suma un problema político agudizado tras la victoria de la AfD en Alemania: este partido, abiertamente prorruso, gana terreno en este país como lo hacen otras fuerzas similares en Italia, Países Bajos o Hungría.

Zelenski siente la presión. Justo cuando más dinero necesita, más difícil resulta justificar los préstamos europeos 'en casa'.