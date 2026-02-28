EEUU e Israel lanzan un "ataque preventivo" contra Irán: Trump promete que Teherán "nunca" tendrá una bomba nuclear

Las claves nuevo Generado con IA EEUU e Israel han lanzado un "ataque preventivo" contra Irán para eliminar lo que consideran amenazas inminentes contra ambos países. Varias explosiones han sacudido puntos estratégicos de Teherán, incluida la zona donde se encuentra la residencia presidencial. Donald Trump ha prometido que Irán "nunca tendrá una bomba nuclear" y ha instado a los iraníes a tomar el control de su gobierno tras los ataques. Irán ha confirmado cortes de internet casi totales y la afectación de ciudades como Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj, mientras asegura que su presidente está a salvo.

Israel y EEUU han lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" contra el país hebreo y "defender al pueblo estadounidense". Poco después, varias explosiones han sacudido diversos puntos estratégicos de Teherán, como el sector de la capital donde está ubicada la residencia presidencial.

En un discurso publicado en sus redes sociales, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que el objetivo del ataque, planificado durante varios meses, es "eliminar las inminentes amenazas del régimen iraní".

También ha prometido que Irán "nunca tendrá una bomba nuclear", una idea en la que ha insistido durante su discurso.

En un mensaje directo a las tropas de la Guardia Revolucionaria, les dijo que si entregan las armas serán tratados de forma justa. También les ha advertido que, de no hacerlo, se enfrentarán "a una muerte segura".

Trump también se dirigió al pueblo de Irán y les dijo que "la hora de la libertad está al alcance" de sus manos.

"Refugiaos. No salgáis de casa (...) Cuando hayamos terminado, tomad el Gobierno. Será vuestro para que os hagáis con él. Esta será probablemente vuestra única oportunidad en generaciones", les conminó.

En un mensaje acompasado con la Casa Blanca, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que la operación conjunta "creará las condiciones para que el pueblo iraní tome su destino en sus propias manos".

"Israel y Estados Unidos han lanzado una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista en Irán", ha dicho Netanyahu.

A las 8.15 hora de Israel (7.15 hora española), el Ministerio de Defensa de Israel emitió un comunicado en el que confirmó que había iniciado su ataque y declaraba el estado de emergencia durante 48 horas.

“Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones”, informó la televisión estatal iraní antes de que se cortase su señal.

Tras los ataques, el Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet en todo el país y ha confirmado que el ataque conjunto ha alcanzado las ciudades de Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj.

"Irán está en medio de un apagón de internet casi total con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales", indicó a través de sus redes sociales la organización Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.

Fuentes oficiales iraníes también han confirmado que el presidente Masud Pezeshkian "se encuentra en perfecto estado de salud" y en una zona segura.

