Diosdado Cabello, número dos del chavismo, ha estado en comunicación con Estados Unidos desde hace meses

Diosdado Cabello, el número dos del chavismo y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. Reuters.

Funcionarios del gobierno de Trump habían estado en conversaciones con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, meses antes de la operación estadounidense para capturar al presidente Nicolás Maduro, y han estado en comunicación con él desde entonces, según Reuters.

Estos mismos funcionarios advirtieron a Cabello, de 62 años, que no utilizara los servicios de seguridad ni a militantes simpatizantes del partido gobernante bajo su supervisión para atacar a la oposición, según cuatro fuentes que han informado a Reuters.

Ese aparato de seguridad, que incluye los servicios de inteligencia, la policía y las fuerzas armadas, permanece prácticamente intacto tras la redada estadounidense del 3 de enero.

Cabello está nombrado en la misma acusación de narcotráfico de Estados Unidos que la administración Trump utilizó como justificación para arrestar a Maduro, sin embargo, no fue capturado como parte de la operación.

La comunicación con Cabello, que también abordó las sanciones impuestas por Estados Unidos y la acusación que enfrenta, se remonta a los primeros días de la actual administración Trump y continuó en las semanas previas al derrocamiento de Maduro por parte de Estados Unidos. La administración también ha estado en contacto con Cabello desde el derrocamiento de Maduro, dijeron cuatro de las personas.

Las comunicaciones, que no se han reportado previamente, son cruciales para los esfuerzos de la administración Trump por controlar la situación en Venezuela.

Si Cabello decide desplegar las fuerzas que controla, podría fomentar el caos que Trump busca evitar y amenazar el control del poder de la presidenta interina Delcy Rodríguez, según una de las fuentes.

No está claro si las conversaciones de la administración Trump con Cabello se extendieron a cuestiones sobre la futura gobernanza de Venezuela. Tampoco está claro si Cabello ha atendido las advertencias estadounidenses. Ha prometido públicamente unidad con Rodríguez, a quien Trump ha elogiado hasta ahora.

Aunque Estados Unidos ha visto a Rodríguez como el eje de la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump para la Venezuela post-Maduro, se cree ampliamente que Cabello tiene el poder de mantener esos planes en marcha o desbaratarlos.

El ministro venezolano ha estado en contacto con la administración Trump tanto directamente como a través de intermediarios, dijo una de las fuentes. A todas las fuentes se les concedió el anonimato para hablar libremente sobre comunicaciones internas sensibles del gobierno con Cabello. La Casa Blanca y el gobierno de Venezuela no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Leal a Maduro

Cabello ha sido considerado durante mucho tiempo la segunda figura más poderosa de Venezuela. Colaborador cercano del fallecido expresidente Hugo Chávez, mentor de Maduro, se convirtió en un fiel seguidor de Maduro durante mucho tiempo, temido como su principal ejecutor de la represión.

Rodríguez y Cabello han operado en el corazón del gobierno, la legislatura y el partido socialista gobernante durante años, pero nunca se les ha considerado aliados cercanos.

El actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, como exoficial militar, ha ejercido influencia sobre las agencias de contrainteligencia militares y civiles del país, que realizan un amplio espionaje interno.

También ha estado estrechamente vinculado con milicias progubernamentales, en particular con los colectivos, grupos de civiles armados en motocicleta que se han desplegado para atacar a manifestantes.

Cabello es uno de los pocos leales a Maduro en quienes Washington ha confiado como gobernantes temporales para mantener la estabilidad mientras accede a las reservas de petróleo de la nación de la OPEP durante un período de transición no especificado.

Pero a los funcionarios estadounidenses les preocupa que Cabello, dado su historial de represión y una historia de rivalidad con Rodríguez, pueda jugar un papel clave, según una de las fuentes.

Rodríguez ha estado trabajando para consolidar su propio poder, instalando leales en posiciones clave para protegerse de amenazas internas mientras cumple con las demandas de Estados Unidos de aumentar la producción de petróleo, según han demostrado entrevistas de Reuters con fuentes en Venezuela.

Elliott Abrams, quien se desempeñó como representante especial de Trump para Venezuela durante su primer mandato, dijo que muchos venezolanos esperarían que Cabello fuera destituido en algún momento si se quiere avanzar en una transición democrática.

"Si él se va, y cuando se vaya, los venezolanos sabrán que el régimen realmente ha comenzado a cambiar", dijo Abrams, quien ahora trabaja en el grupo de expertos Council on Foreign Relations.

Sanciones y acusaciones de EEUU

Cabello ha estado durante mucho tiempo bajo sanciones estadounidenses por presunto tráfico de drogas.

En 2020, Estados Unidos emitió una recompensa de 10 millones de dólares por el número dos del chavismo y lo acusó de ser una figura clave del "Cartel de los Soles", un grupo que, según Estados Unidos, es una red de narcotráfico venezolana liderada por miembros del gobierno del país.

Desde entonces, Estados Unidos ha aumentado la indemnización a 25 millones de dólares. Cabello ha negado públicamente cualquier vínculo con el narcotráfico.

En las horas posteriores al derrocamiento de Maduro, algunos analistas y políticos en Washington cuestionaron por qué Estados Unidos no arrestó también a Cabello, quien figura en segundo lugar en la acusación contra Maduro presentada por el Departamento de Justicia.

"Sé que Diosdado es probablemente peor que Maduro y peor que Delcy", dijo la representante republicana estadounidense María Elvira Salazar en una entrevista con Face the Nation de CBS el 11 de enero.

En los días siguientes, Cabello denunció la intervención estadounidense en el país, diciendo en un discurso que "Venezuela no se rendirá".

Pero los informes de los medios de comunicación sobre residentes que son registrados en los puestos de control, a veces por miembros uniformados de las fuerzas de seguridad y a veces por personas vestidas de civil, se han vuelto menos frecuentes en los últimos días.

Y tanto Trump como el gobierno venezolano han dicho que muchos detenidos que la oposición y grupos de derechos humanos consideran presos políticos serán liberados.

El gobierno ha declarado que Cabello, en su calidad de ministro del Interior, supervisa esa iniciativa. Grupos de derechos humanos afirman que las liberaciones avanzan con extrema lentitud y que cientos de personas permanecen detenidas injustamente.