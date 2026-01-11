Irán atraviesa una grave crisis interna marcada por protestas masivas en todo el país, que comenzaron por el deterioro económico (alta inflación, desempleo y caída del nivel de vida) y se transformaron en un desafío directo al régimen.
El gobierno ha respondido con fuerte represión, dejando decenas de muertos, miles de detenidos y denunciadas violaciones de derechos humanos, además de apagones de internet y restricciones a las comunicaciones para frenar la organización y la difusión de información.
El grupo de derechos humanos HRANA eleva a 116 la cifra de muertos vinculados a las protestas en Irán
El grupo estadounidense de derechos humanos HRANA ha elevado a 116 la cifra de personas fallecidas como consecuencia de la represión vinculada a las protestas registradas en Irán, según su más reciente balance.
La organización señala que las muertes se produjeron en distintos puntos del país durante las manifestaciones y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en un contexto de creciente tensión social y política.
Irán advierte a Washington que tomará represalias ante cualquier ataque
Irán advirtió el domingo al presidente Donald Trump que cualquier ataque estadounidense provocaría que Teherán contraatacara contra Israel y las bases militares regionales de Estados Unidos como "objetivos legítimos", dijo el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf.