Una ola de protestas sin precedentes sacude Irán, donde manifestantes han prendido fuego a mezquitas y edificios gubernamentales en una serie de disturbios que, según organizaciones de derechos humanos, han dejado al menos 51 muertos y más de 2.200 detenidos mientras la represión estatal se intensifica y el país se encuentra prácticamente aislado por un apagón de Internet.
Jamenei acusa a los "vándalos" que protestan en Irán de "complacer" a Trump con las mayores marchas desde 2009
Apagar la red para silenciar la calle: así se lleva a cabo un bloqueo de Internet a nivel nacional como el de Irán
-
Mujeres desafían al régimen iraní quemando fotos de Jamenei, líder supremo de Irán
En las últimas horas se han viralizado varios vídeos de mujeres quemando con un cigarrillo fotos de Jamenei, el líder supremo de Irán, convirtiéndose en una tendencia viral como parte de las protestas en el país.
En las últimas horas se han viralizado varios vídeos de mujeres quemando con un cigarrillo fotos de Jamenei, el líder supremo de Irán, convirtiéndose en una tendencia viral como parte de las protestas en el país— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) January 10, 2026
📲 Sigue el directo en https://t.co/40AOkXPX89 pic.twitter.com/NvRWouUoH1
-
Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, se pronuncia sobre Irán
The United States supports the brave people of Iran— Marco Rubio (@marcorubio) January 10, 2026
-
La comunidad internacional eleva la presión sobre Irán, con su población incomunicada
La Unión Europea y algunos de sus países miembros, así como la ONU, censuraron este viernes el bloqueo de internet y la telefonía que está marcando la decimotercera jornada de protestas de Irán, donde miles de personas, ahora incomunicadas, claman contra la situación económica del país y contra el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.