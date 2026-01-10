El comité del Nobel de la Paz advierte a María Corina de que no puede entregar ni compartir su premio con Trump

Las claves nuevo Generado con IA El Instituto Nobel noruego recordó que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido ni compartido con terceros, tras las declaraciones de María Corina Machado. María Corina Machado expresó su deseo de compartir el Nobel de la Paz con Donald Trump, agradeciéndole sus acciones respecto a Venezuela. Donald Trump afirmó que para él sería un gran honor recibir el Nobel de la Paz y mostró interés en reunirse con Machado en Washington D.C. la próxima semana. Machado aseguró que una transición en Venezuela abriría la puerta a inversiones extranjeras y convertiría al país en un aliado principal de Estados Unidos.

El Instituto Nobel noruego, encargado de otorgar el Premio Nobel de la Paz, emitió este martes un comunicado en el que confirmó que este galardón no puede ser transferido a terceros.

La declaración se produce después de que María Corina Machado, líder opositora venezolana, expresara su intención de "compartirlo" con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una entrevista para Fox News: "Si en octubre ya pensaba que se lo merecía, imagínate ahora".

En respuesta a estas declaraciones, el mandatario estadounidense afirmó que para él "sería un gran honor" recibir este premio.

El responsable de comunicación de dicha entidad, Erik Aasheim, afirmó que el Nobel "no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre".

En referencia al dinero del premio, Aasheim confirma que el "laureado es libre de disponer de él de la manera que considere oportuna".

En dicha entrevista Corina Machado agradeció a Donald Trump las "valientes acciones" que condujeron al secuestro del hasta entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque reconoció no haber hablado personalmente con él desde que se le otorgó el Nobel en octubre.

🇻🇪 Machado afirma que estaría dispuesta a compartir el Nobel de la Paz con Donald Trump



🗣️ "Este es un premio del pueblo venezolano que sin duda quiere dárselo y compartirlo con él". Machado afirmó que le encantaría poder decírselo "personalmente" pic.twitter.com/7lSE0kmzim — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) January 6, 2026

Tras cargar contra la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la opositora aseguraba que la transición en Venezuela abriría la puerta a "inversiones extranjeras" y lo convertiría "en el principal aliado de Estados Unidos" en la región.

Según afirmó el lunes The Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el Nobel codiciado por Trump le habría costado el respaldo del presidente de EE. UU., que tras la captura de Maduro le ha negado el respaldo para liderar una transición en Venezuela.

"El hecho de que no rechazara el reconocimiento resultó un "pecado imperdonable" que el mandatario no ha olvidado, dijeron al Post dos fuentes cercanas a la Casa Blanca

Respuesta de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que María Corina Machado estará en Washington D.C. la siguiente semana y que está interesado en saludarla.



Durante una entrevista exclusiva también con Fox News, Trump se refirió a Machado como "una buena persona". El entrevistador, Sean Hannity, preguntó al mandatario si aceptaría el Premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado y Trump respondió "sería un gran honor".



El interés de Trump mostrado por reunirse con Machado la próxima semana contrasta con sus primeras declaraciones sobre la líder opositora venezolana tras la captura de Maduro cuando dijo que creía que ella no estaba lista para asumir el poder de Caracas y que no contaba con el respaldo popular.



Durante la entrevista, el republicano dijo que Venezuela "será reconstruida" y que en un futuro cercano habrá elecciones en el país suramericano.