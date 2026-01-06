El enviado de EEUU para Oriente Próximo, bajo sospecha por apostar que Maduro sería detenido y ganar 400.000$

La posibilidad de que personas con acceso a información de Estado participen en mercados de predicción reabre el debate sobre el uso de ventaja informativa en estos entornos.

Un análisis de movimientos en blockchain vincula la operación con carteras asociadas a la familia Witkoff y World Liberty Financial, la plataforma cripto de los Trump y Witkoff.

La apuesta se realizó en Polymarket pocas horas antes de la captura de Maduro en una operación militar estadounidense, lo que generó sospechas de uso de información confidencial.

Steven Witkoff, enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio y socio en un negocio cripto ligado a Trump, está bajo sospecha por apostar a la detención de Nicolás Maduro y obtener más de 400.000 dólares.

La investigación de un famoso analista cripto señala que el enviado especial de EEUU en Oriente Medio, Steven Witkoff, podría estar detrás de una apuesta sobre la detención de Nicolás Maduro con la que se ganó más de 400.000 dólares.

Witkoff, además de su cargo en la Administración Trump, es socio del presidente de EEUU en un negocio cripto llamado World Liberty Financial (WLFI).

La apuesta, realizada sólo unas horas antes de que Nicolás Maduro fuera capturado por orden de Donald Trump este sábado, hizo sospechar a los expertos en criptomonedas de que se había realizado tras obtener información confidencial sobre la operación militar de EEUU en Caracas.

El dirigente chavista se enfrenta ahora a los cargos de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EEUU".

Una cuenta recién creada en Polymarket colocó dinero pocas horas antes de que se llevara a cabo la operación militar en Venezuela.

La apuesta convirtió una posición de 33.933,26 dólares en un beneficio de 443.815,28 dólares. El timing disparó las sospechas.

Más aún cuando un famoso analista cripto en su cuenta de la red social X, @Andrey_10gwei, publicó un detallado análisis de carteras y movimientos entre Coinbase y Polymarket.

Balance del usuario en Polymarket

En su publicación sostiene que el rastro detrás de toda esa operación podría conducir a un entorno conectado con la familia Witkoff y con World Liberty Financial (WLFI), el negocio cripto de la familia Trump.

La operación

La apuesta abierta en Polymarket (el mercado de predicciones sobre hechos de la vida real) estaba formulado con una regla simple. Se resolvería como "Sí" si Maduro era "eliminado del poder" antes del 31 de enero.

El propio texto que explica la apuesta incluye supuestos como dimisión, detención o incapacidad para ejercer.

En la tarde del viernes 2 de enero, la probabilidad implícita era muy baja. En Polymarket, esa probabilidad se expresa como precio.

El "Sí" cotizaba a 0,07 dólares, algo que reafirma la idea común del mercado de que era casi imposible que eso sucediera.

Horas después, y ya con la operación en marcha o a punto de ejecutarse, esta nueva cuenta bajo sospecha entró con fuerza en la 'cotización'.

Compró un gran volumen del "Sí" cuando era barato. Tras conocerse la captura, el precio saltó y la posición se revalorizó.

Imagen de Nicolás Maduro compartida por Donald Trump.

El rastro del dinero

El hilo de @Andrey_10gwei explica las "coincidencias" dentro de la operación que, sumadas, dibujan un patrón claro. Y deja una pregunta abierta: si fue suerte o ventaja informativa por alguien con conocimiento de la operación militar.

Su punto de partida es la cuenta de Polymarket asociada al apostador. A partir de ahí, rastrea cómo se financió esa cuenta antes de entrar en el mercado sobre Venezuela.

Según su análisis, habría dos carteras que actuaron como funders. En el argot cripto, un funder es una dirección que envía fondos a otra. En este caso, fondos que terminan depositados en Polymarket.

Ambas carteras, según el hilo, muestran un comportamiento "limpio". Apenas registran actividad antes de recibir dinero desde Coinbase y enviar un depósito a Polymarket. Ese rasgo suele interpretarse como un intento de minimizar huellas.

El detalle clave está en Solana. Andrey detectó una entrada de 252,39 SOL desde Coinbase en una de esas carteras.

Tras ver esto buscó depósitos a Coinbase con un monto casi idéntico en las 24 horas previas. Ahí encuentra una coincidencia de 252,91 SOL desde otra dirección. La diferencia se explicaría por comisiones y redondeos.

En blockchain, esos parecidos importan. No prueban identidad por sí solos, pero permiten construir hipótesis cuando se repiten con tiempos cercanos y rutas similares.

El segundo gran elemento son los nombres .sol. Son dominios del Solana Name Service (SNS), un sistema comparable a las matrículas o dominios de una web.

Sirven para que una dirección larga sea legible. Si una cartera se llama "StCharles.sol", el usuario no necesita copiar una ristra de letras y números.

Andrey afirma que detectó dominios como STVLU.SOL, StCharles.sol y StevenCharles.sol en carteras conectadas por depósitos hacia y desde Coinbase. Y sostiene que esos nombres encajarían con Steven Charles Witkoff.

Ese "Steven Charles" es el punto donde salta la sospecha política y empresarial. La investigación de Andrey plantea que podría ser Steven Witkoff, o alguien conectado con él.

Pese a lo obvio, la auditoria del analista de blockchain no es concluyente al 100%. Los dominios .sol podrían haber sido registrado por otro usuario tratando de falsificar la identidad de Steven Witkoff.

Aunque es difícil imaginarse que alguien se hubiera tomado tanto tiempo en falsificar un dato que no es visible nada más que tras una larga y exhaustiva investigación por parte de un experto en criptomonedas y blockchain.

Por qué Witkoff

Steven Witkoff es un magnate inmobiliario de Nueva York y un aliado político de Donald Trump.

El presidente de los Estados Unidos anunció su designación como enviado especial para Oriente Medio el pasado noviembre de 2024. Es conocido públicamente por ser un donante de su campaña y un empresario cercano a Trump.

Desde entonces, Witkoff se ha consolidado como una figura diplomática del círculo de confianza de la Casa Blanca. Ha estado presente en negociaciones con Ucrania junto a otros interlocutores de primer nivel. Como las llevadas a cabo esta semana en Mar-a-Lago con Trump y Zelenski a la cabeza.

Steven Witkoff, en la mesa de la recepción a Zelenski en Mar-a-Lago Reuters

Por si fuera poco, Witkoff también formó parte de la delegación estadounidense que recibió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el lunes 29 de diciembre en Mar-a-Lago (un día después de que lo hicieran con Zelenski y pocos días antes de la intervención militar en Venezuela).

Ya para aquel entonces Trump había tomado la decisión de llevar a cabo la operación para detener a Nicolás Maduro. Únicamente las condiciones meteorológicas retrasaron la puesta en marcha, tal y como confesó el presidente de EEUU en su intervención el pasado sábado.

Fragmento de la página web de World Liberty Financial en la que revelan las grandes caras detrás del proyecto

A ese perfil político se le suma una derivada empresarial. World Liberty Financial (WLFI), el proyecto asociado a la familia Trump, presenta en su propia web a Steven Witkoff como "Co-Founder Emeritus" y a Zach y Alex Witkoff (hijos del magnate) como cofundadores.

Dentro de WLFI, la familia Trump está representada por Donald Trump, como "Co-Founder Emeritus"; y Eric, Donald Jr. y Barron Trump, que figuran como cofundadores.

World Liberty Financial (WLFI) es mucho más que una simple criptomoneda; es una plataforma de Finanzas Descentralizadas (DeFi) lanzada oficialmente por la familia Trump en 2024.

La plataforma busca permitir que los usuarios realicen préstamos, créditos y transacciones con criptomonedas sin depender de la banca tradicional, utilizando el token $WLFI como activo de gobernanza.

Los Trump actúan como promotores, a través de una estructura empresarial, la familia tiene derecho a recibir el 75% de los beneficios netos del proyecto.

La Familia Witkoff, por su parte, actúa como los socios estratégicos y operativos. Sus hijos, Zach y Alex Witkoff, son clave a la hora de aportar la infraestructura técnica y empresarial para conectar el capital tradicional con el mundo cripto.

En ese contexto, la hipótesis de Andrey se vuelve explosiva por un motivo. Si un entorno con acceso a información sensible sobre decisiones de Estado opera en mercados de predicción, la frontera entre intuición y ventaja informativa se difumina.

Qué es Polymarket

Polymarket es un mercado de predicción. Funciona como una bolsa de "resultados". Se compra y se vende el "Sí" o el "No" de un evento real. El precio se mueve según oferta y demanda.

A diferencia de una casa de apuestas tradicional, aquí el usuario puede salir antes del desenlace. Puede vender su posición si el precio sube. Eso convierte el sistema en un mercado secundario continuo.

El dinero suele entrar en forma de stablecoin. Una stablecoin es una criptomoneda diseñada para mantener un valor estable, normalmente vinculado al dólar. El ejemplo típico es USDC.

Donald Trump durante su rueda de prensa. Detrás, Marco Rubio. EFE

La resolución de los mercados depende de un mecanismo de verificación. En Polymarket, el proceso incluye una propuesta de resultado y un sistema de disputas.

La propia documentación de la web explica que un resultado se "propone" y puede ser impugnado antes de quedar validado.

La plataforma también detalla flujos para depositar desde Coinbase. Ese punto importa porque se trata de una puerta de entrada del dinero que está regulada.

En un exchange así, el usuario suele estar identificado. Y eso hace que el rastro "pseudónimo" del blockchain pueda acercarse a una identidad real si hay requerimientos legales.

La zona gris

El corazón del debate no es solo tecnológico. Es normativo y se lleva años tratando de fijar un consenso.

En 2022, la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, en español) sancionó a Polymarket y le obligó a bloquear usuarios de Estados Unidos.

Fue una señal de que los reguladores consideraban estos contratos como derivados no registrados.

En 2025, Polymarket logró el "visto bueno" regulatorio para su regreso al mercado estadounidense bajo un marco más acotado.

Ese vaivén ayuda a entender por qué se habla de terreno "alegal" en algunos casos. Esto es debido a que el encaje es incompleto, cambia rápido y depende de interpretaciones.

En bolsa, el uso de información privilegiada está tipificado y perseguido. En mercados de predicción, la discusión es más reciente.

Y el incentivo es evidente: si alguien sabe antes que el resto que un evento ocurrirá, el "Sí" barato es una oportunidad de beneficio casi mecánica.

La paradoja es que estos mercados se venden como instrumentos de "verdad" colectiva. Agregan señales dispersas. Pero también pueden amplificar el poder de quien tiene acceso temprano a decisiones internas.