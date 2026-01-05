Cuba revela que 32 de sus militares murieron "en combate directo tras fiera resistencia" durante la captura de Maduro

Las claves nuevo Generado con IA El gobierno cubano confirmó la muerte de 32 militares cubanos durante la operación de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela. Cuba decretó dos días de luto nacional en honor a los fallecidos, todos miembros de sus fuerzas armadas y agencias de inteligencia. Maduro y su esposa fueron detenidos en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladados a Estados Unidos, donde comparecieron ante un tribunal federal. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó el papel de los cubanos en la protección de Maduro por solicitud del gobierno venezolano.

La Habana emitió un comunicado en el que explicó que todos los muertos eran miembros de las fuerzas armadas y agencias de inteligencia cubanas; y que por ello, el gobierno cubano decretaba dos días de luto, el 5 y 6 de enero, en honor a los fallecidos y que se anunciarán los arreglos funerarios.

"Fieles a sus responsabilidades en materia de seguridad y defensa, nuestros compatriotas cumplieron su deber con dignidad y heroísmo y cayeron, tras una fiera resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones", señala el comunicado.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pidió en redes sociales "honor y gloria para los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de Venezuela y esposa".

Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de #Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación. pic.twitter.com/kJmhFjY5Zn — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 5, 2026

Cuba, un viejo aliado de Venezuela, ha suministrado durante años a Maduro su equipo de seguridad personal y tiene personal en todo el ejército venezolano desde que llegó al poder. Lo que no está claro todavía cuántos cubanos murieron cuando custodiaban al presidente venezolano cuando fue capturado y cuántos podrían haber perecido en otros lugares.

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por fuerzas estadounidenses en Caracas, la capital de Venezuela, el sábado y trasladados a Estados Unidos. Ambos acaban de comparecer este lunes, y se han declarado inocentes, ante el tribunal federal de Manhattan. Maduro fue imputado en 2020 por cargos en Estados Unidos, incluyendo conspiración narcoterrorista.

De acuerdo con el general estadounidense Dan Caine, los servicios de inteligencia de Estados Unidos llevaban meses siguiendo de cerca los movimientos del exmandatario venezolano antes de que se produjera el ataque de las fuerzas estadounidenses. Según Caine, los agentes lograron determinar "dónde se movía, vivía, viajaba, comía y trabajaba" Maduro.

Fuentes venezolanas citadas por el The New York Times revelaron que Venezuela sufrió 80 muertes en la operación del sábado, mientras que funcionarios de Washington han revelado que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.

Las autoridades venezolanas no han confirmado cuántas personas fallecieron o resultaron heridas durante los bombardeos, pero el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que "gran parte" del equipo de seguridad del Maduro fue asesinado "a sangre fría" y que se encontraban "levantando" información referente a víctimas.

El canciller venezolano, Yván Gil, denunció además ante la CELAC la muerte de civiles y militares.

"Se violó el derecho internacional humanitario al realizar ataques que provocaron la muerte de personas que no participaron en hostilidades, contraviniendo los principios de distinción, proporcionalidad y necesidad militar", indicó el titular del Ministerio de Exteriores.

Confirmación de Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado este lunes que "muchos en el otro bando" fallecieron el sábado en la operación para capturar a Nicolás Maduro, incluido "muchos cubanos" que protegían al mandatario detenido durante la madrugada para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.

Trump ha lamentado las muertes y ha revelado que las fuerzas de seguridad que protegían a Maduro sufrieron muchas bajas durante la operación de los Delta Force.

"Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro", aseguró el mandatario de camino a la Casa Blanca. La seguridad de Maduro estaba compuesta de un alto número de agentes cubanos.