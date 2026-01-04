Nicolás Maduro, a su llegada cojeando al centro de detención de Brooklyn: "Good night, happy new year"

Imagen que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, siendo llevado bajo custodia por un pasillo en las oficinas de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Nueva York Redes Sociales Redes Sociales

Las claves nuevo Generado con IA Nicolás Maduro ingresó esposado al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, escoltado por agentes de la DEA tras su captura en Caracas. El presidente venezolano enfrenta cargos federales en Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas. Maduro fue trasladado desde Guantánamo en un avión militar, llegó a Nueva York bajo estricta custodia y fue recibido por decenas de agentes federales. La acusación lo vincula al Cartel de los Soles, una supuesta red de altos mandos venezolanos acusada de traficar cocaína hacia Estados Unidos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ingresó al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, esposado y custodiado por agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), según información confirmada por fuentes oficiales a varios medios estadounidenses.

Un video publicado por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca muestra a Nicolás Maduro recorriendo un pasillo alfombrado de la DEA, acompañado por dos agentes.

En el metraje, el presidente venezolano saluda a varias personas y pronuncia un sorprendente: “Buenas noches, feliz año nuevo”. Horas antes, Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían descendido del avión en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, rodeados de más de una docena de agentes, y fueron trasladados en helicóptero hacia Nueva York.

Según la CNN , una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del centro penitenciario.

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Los cargos incluyen la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con cocaína detectable, así como conspiración para la importación de esta droga. También se le acusa de posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y de conspirar para obtener o portar dichos armamentos.

El avión militar Boeing 757 que trasladó a Maduro desde Guantánamo había aterrizado en la tarde de este sábado en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, tras haber sido capturado en la madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas.



En Stewart lo esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA, con temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero. Maduro descendió del avión esposado y fue trasladado bajo custodia en helicóptero hacia Manhattan.

🔴 Nicolás Maduro ingresó a las dependencias de la DEA en Nueva York escoltado por agentes federales con una comentada cojera en la pierna izquierda tras lesionarse durante su captura en Caracas pic.twitter.com/PKltdicJMp — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) January 4, 2026

Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.



La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, señaló hoy a través de X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron "acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York".



"Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses", afirmó Bondi.



La acusación original del tribunal neoyorquino, basada en una investigación de la DEA, señala a Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una red supuestamente vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y "utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos".



