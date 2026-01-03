EEUU lanza un ataque sobre varias bases militares en Venezuela y prohíbe volar a los aviones de Maduro

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos ha lanzado un ataque con misiles sobre varias bases militares en Venezuela, principalmente en La Carlota y Fuerte Tiuna en Caracas. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el ataque, según fuentes oficiales citadas por medios como CBS News. La Fuerza Aérea de EEUU prohibió el sobrevuelo de aeronaves en el espacio aéreo venezolano tras los ataques. El presidente Nicolás Maduro declaró el estado de conmoción exterior y anunció un despliegue militar para defender el territorio venezolano.

Varias detonaciones y explosiones se han escuchado en la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan más detalles de os objetivos. Según la CBS, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.

Según ha podido conocer El Español, las explosiones han afectado a la base de La Carlota, principal instalación de la Fuerza Aérea, y a Fuerte Tiuna, un gran complejo militar donde está instalada la sede del Ministerio de Defensa.

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, algunos de ellos en Fuerte Tiuna y La Carlota.

"Fuerte Tiuna está explotando", se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas.

Fuentes militares han asegurado a este periódico que las explosiones son fruto de misiles lanzados desde los barcos de la flota de EEUU que están instalados en el Caribe.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a CBS News que Trump ha ordenado los ataques en territorio venezolano poco después de que se escucharan las explosiones y sobrevuelos cerca de Caracas en las primeras horas de la madrugada del sábado.

Otros medios estadounidenses al principio solo indicaban que Washington estaba al tanto de las detonaciones, pero no confirmaban que se trataran de ataques ordenados por la Casa Blanca.

La Fuerza Aérea de EEUU emitió también un aviso oficial que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela, en medio de ataques en la capital del país suramericano que el presidente, Donald Trump, habría ordenado según la CBS.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que las detonaciones en Caracas son fruto de un bombardeo.

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", manifestó Petro en su cuenta de X en la que pidió reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Estado de conmoción

Poco después, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en el país tras lo que catalogó como "agresión militar" de Estados Unidos.

Su gobierno aseguró que los objetivos del ataque han sido varias localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".

"Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.

Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada".

Como parte de este mismo decreto anunció el despliegue militar y policial.

Este hecho constituye "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza", añadió el Gobierno al alertar que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".

Además, dijo que se reserva el derecho a ejercer el "legítimo" derecho a la defensa para proteger a su pueblo y su territorio, al citar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.