    Dos personas se abrazan cerca del bar "Le Constellation", donde un incendio acabó esta madrugada con la vida de decenas de personas.

    Agentes de policía inspeccionan los alrededores del establecimiento.

    Los equipos de emergencia trabajan fuera del local tras el accidente.

    Los equipos de emergencias trabajan en los alrededores del bar. Según la policía varias decenas de personas han fallecido.

    Los bomberos trabajan para rescatar los cuerpos de los fallecidos. Según las primeras hipótesis, el incendio lo causó un accidente provocado por una bengala.

    Los servicios de emergencia desplegaron 40 ambulancias y diez helicópteros.

    El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene constancia de que entre las víctimas haya españoles.

    Un esquiador camina por una calle cercana al lugar donde se declaró el incendio.

    Un helicóptero de Swiss Air-Ambulance sale del Hospital du Valais, donde reciben atención las víctimas.