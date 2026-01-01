Mundo Decenas de muertos y 100 heridos por un incendio en un bar de una estación de esquí Las imágenes de la tragedia en un un local del complejo de Crans-Montana durante una fiesta de Nochevieja G. Domínguez Publicada 1 enero 2026 15:49h Actualizada 1 enero 2026 16:09h 1 de 9 Dos personas se abrazan cerca del bar "Le Constellation", donde un incendio acabó esta madrugada con la vida de decenas de personas. 2 de 9 Agentes de policía inspeccionan los alrededores del establecimiento. 3 de 9 Los equipos de emergencia trabajan fuera del local tras el accidente. 4 de 9 Los equipos de emergencias trabajan en los alrededores del bar. Según la policía varias decenas de personas han fallecido. 5 de 9 Los bomberos trabajan para rescatar los cuerpos de los fallecidos. Según las primeras hipótesis, el incendio lo causó un accidente provocado por una bengala. 6 de 9 Los servicios de emergencia desplegaron 40 ambulancias y diez helicópteros. 7 de 9 El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene constancia de que entre las víctimas haya españoles. 8 de 9 Un esquiador camina por una calle cercana al lugar donde se declaró el incendio. 9 de 9 Un helicóptero de Swiss Air-Ambulance sale del Hospital du Valais, donde reciben atención las víctimas. Accidentes Suiza Estaciones de esquí