Venezuela responde a las incautaciones de buques de Trump: aprueba una ley contra la piratería y los bloqueos

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este martes una ley para garantizar el libre comercio y la navegación frente a lo que considera como "piratería" y bloqueo de Estados Unidos contra los buques petroleros sancionados, que incluye penas de hasta 20 años de prisión para quienes apoyen estos actos.

La ley, que incluye "otros crímenes internacionales", llega después de las recientes acciones de Estados Unidos contra los envíos de petróleo venezolano.

Este lunes, el diputado Giuseppe Alessandrello explicó que la ley busca "proteger la relación comercial" y proteger a los venezolanos "de los actos de depredación que el Gobierno de los Estados Unidos está realizando" en el mar, a propósito del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, donde las fuerzas de ese país han incautado ya tres buques petroleros que salieron de Venezuela.

La Guardia Costera de Estados Unidos confiscó un superpetrolero sancionado que transportaba crudo venezolano a principios de este mes e interceptó otros dos buques vinculados a Venezuela durante el fin de semana, según informaron funcionarios estadounidenses.

Las interceptaciones representan el golpe más duro de Washington a la petrolera estatal PDVSA desde que el Departamento del Tesoro sancionó en 2020 a sus antiguos socios comerciales, dos filiales de la rusa Rosneft, obligándola a recortar la producción y las exportaciones. PDVSA ya estaba sancionada desde 2019.

El proyecto de "Ley para garantizar la libertad de navegación y comercio contra la piratería, los bloqueos y otros actos ilícitos internacionales" fue presentado este lunes por el diputado oficialista Giuseppe Alessandrello.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que al finalizar la sesión el proyecto de ley será enviado al Ejecutivo para su aprobación y entrará en vigencia una vez publicado en el Diario Oficial.

La ley también establece multas en bolívares (la moneda local) "equivalentes a entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor" en el país, que actualmente corresponde a la cotización del euro, publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).



Quien sea sancionado también podría ser sujeto de incautación de sus bienes por parte del Estado, debido a que también le será aplicable "la Ley de Extinción de Dominio".

Un aumento de presión

Washington ha incrementado la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro en los últimos meses, incluyendo el aumento de la presencia militar en el Caribe y la muerte de decenas de personas en ataques contra barcos que, según dice, sin proporcionar pruebas, trafican drogas en sus costas.

Las autoridades estadounidenses dicen que las operaciones son parte de los esfuerzos para combatir la evasión de sanciones y el tráfico de drogas.

Maduro dice que Estados Unidos está buscando socavar la economía de Venezuela y sacarlo del poder.

Jorge Rodríguez también criticó a la oposición política de Venezuela, cuya líder ha estado escondida durante meses, pero viajó a Oslo a principios de diciembre para recoger su Premio Nobel de la Paz.

Acusó a la oposición de promover sanciones y dijo que "robaron, saquearon, se doblegaron ante el imperialismo norteamericano", y agregó que "están contentos con las acciones agresivas que ocurren actualmente en el Mar Caribe".

Meta de producción

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informó este sábado que su país alcanzó la meta de producción de 1.200.000 barriles de petróleo prevista para este año pese al "acoso", en alusión a las crecientes presiones de EEUU, que mantiene un despliegue militar cerca de la nación suramericana.

La también ministra de Hidrocarburos aseguró en su canal de Telegram que los trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se preparan para "lograr el incremento de producción y metas para el 2026", como parte del Plan de Independencia Productiva.

"El mejor regalo de Navidad que puede recibir nuestro pueblo, de hombres y mujeres dignos y libres, es el esfuerzo desmedido de nuestra fuerza trabajadora petrolera que enfrenta y derrota el acoso, las hostilidades y la ilegalidad imperial que agrede y atenta contra los derechos humanos de los venezolanos", expresó.

Rodríguez agregó que "nada ni nadie" detendrá a su país que, "junto al presidente Nicolás Maduro", seguirá su "rumbo victorioso de honra y dignidad nacional".