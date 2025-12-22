Venezuela asegura que Rusia le ofrece "toda su cooperación" ante el bloqueo naval de EEUU: "Están preocupados"

Las claves nuevo Generado con IA Rusia ha ofrecido a Venezuela toda su cooperación y apoyo ante el bloqueo de buques petroleros por parte de Estados Unidos en el mar Caribe. Los cancilleres de Rusia y Venezuela manifestaron su seria preocupación por la escalada de acciones de Washington y denunciaron actos de piratería y violaciones al derecho internacional. Estados Unidos ha interceptado y confiscado al menos tres petroleros venezolanos como parte de su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela también ha recibido ofrecimientos de cooperación de Irán para enfrentar lo que considera piratería y terrorismo internacional por parte de Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo venezolano, Yvan Gil, han mantenido una llamada telefónica este lunes, en la cual han expresado su "seria preocupación por la escalada de acciones de Washington en el Mar Caribe", según ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Es por eso que Rusia ha ofrecido "toda su cooperación" y apoyo a Venezuela contra el bloqueo de buques por parte de Estados Unidos, aseguró el canciller venezolano, Yván Gil, en un contexto en el que el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe y ha confiscado tres petroleros.

"La parte rusa ha confirmado su amplio apoyo y solidaridad con el liderazgo y el pueblo de Venezuela", afirmó en un comunicado.

Fue en su canal de Telegram donde Gil indicó que tuvo dicha llamada telefónica con Lavrov, con quien repasó las que denominó como "agresiones" y "violaciones" al derecho internacional, al referirse a los ataques contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico y a las que calificó de "ejecuciones extrajudiciales" en el Caribe, así como a los "actos ilícitos de piratería" de Estados Unidos.

"Lavrov expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país", indicó el canciller venezolano, quien anticipó que Rusia manifestará su "total respaldo" a Venezuela en la reunión del próximo martes del Consejo de Seguridad de la ONU.

El pasado sábado, Gil aseguró también haber recibido de Irán un ofrecimiento de cooperación "en todos los ámbitos" para enfrentar "la piratería y el terrorismo internacional" de Estados Unidos.

En Telegram, el funcionario venezolano dijo haber recibido una llamada de su homólogo iraní, Abás Araqchí, durante la que analizaron "los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano".

El respaldo de Rusia no es algo nuevo, el miércoles pasado expresó su honda preocupación por las declaraciones "beligerantes" de Estados Unidos sobre Venezuela, y acusó a los líderes europeos de "guardar silencio" ante el anuncio de "bloqueo naval" estadounidense contra el país latinoamericano.

"Estamos profundamente preocupados por las acciones de la Armada de los Estados Unidos. Las declaraciones generalmente beligerantes del Pentágono sugieren que, además de las acciones ilegales de hundir buques civiles sin juicio previo en el Caribe, también están planeando una operación terrestre", dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo iraní, Abás Araqchí.

Según el diplomático ruso, las acciones de Washington en el Caribe "las desaprueban prácticamente todos los países, salvo los europeos".

El comportamiento de estos últimos, según Lavrov, está relacionado con su deseo de "guardar el silencio" para conseguir su objetivo principal, que consiste en "persuadir a la administración de Donald Trump para que siga la vía europea en el asunto ucraniano".

Aumento de la presión

Este domingo, Estados Unidos realizaba una operación para interceptar a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, en aguas internacionales, según informó Reuters un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según la Casa Blanca, traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

Este es el segundo tanquero que Washington buscaría interceptar este fin de semana bajo las órdenes de Trump y el tercero tras el recrudecimiento de los esfuerzos de Estados Unidos por cortar el flujo de crudo desde Venezuela, dentro de la creciente presión que ejerce la Casa Blanca sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

El primer buque venezolano sancionado que Trump bloqueó fue el 10 de diciembre, en una operación que las autoridades estadounidenses defendieron como parte del cumplimiento de sus leyes de sanciones. En cambio, Maduro dijo que con esa interceptación lo que Estados Unidos quería era "robar el petróleo venezolano".

Días después, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.