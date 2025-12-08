Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Japón y activa una alerta por tsunami: hay avisos por olas de hasta 3 metros
La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ha dado la voz de alarma en una amplia región nipona, siendo el norte la parte más afectada.
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.
