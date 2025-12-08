Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Japón y activa una alerta por tsunami: hay avisos por olas de hasta 3 metros

La Agencia Meteorológica de Japón ha activado la alerta de tsunami en las zonas rojas y amarillas. JMA.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ha dado la voz de alarma en una amplia región nipona, siendo el norte la parte más afectada.

Las claves nuevo Generado con IA Un terremoto de magnitud 7,6 ha sacudido el norte de Japón este lunes. La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta por tsunami con olas de hasta tres metros. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales tras el sismo.

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.