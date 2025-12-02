El candidato presidencial peruano, Rafael Belaunde, ileso tras el tiroteo que ha sufrido dentro de su vehículo

Las claves nuevo Generado con IA Rafael Belaunde, candidato presidencial peruano, salió ileso tras recibir varios disparos mientras estaba dentro de su vehículo en Cerro Azul, Cañete. Las balas impactaron la luna del coche, causando solo rasguños leves a Belaunde por los cristales rotos. El ataque ocurrió cuando se dirigía a su negocio y ha motivado a las autoridades a considerar reforzar la seguridad de los candidatos para las elecciones de 2026. Belaunde es empresario, consultor, político y fundador del partido Libertad Popular, además de ser nieto del expresidente Fernando Belaunde.

El candidato peruano ha sufrido este martes varios disparos mientras se encontraba dentro de su vehículo. Las tres balas, que han impactado contra la luna de su coche, no le han causado más que rasguños por los cristales que han salido disparados. Ileso, ahora se encuentra en la comisaría para interponer la denuncia correspondiente.

Belaunde fue víctima del tiroteo mientras conducía por el distrito de Cerro Azul, en Cañete, según informó el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Precisamente, en Cerro Azul es donde tiene un negocio y cuando se disponía a acudir a él fue interceptado a balazos.

“Está cumpliendo con trámites de ley ante la Policía. Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes”, detalló el ex primer ministro.

El incidente se produjo sobre las 10:50 de la mañana (hora local) y, de momento, se desconocen los detalles de cómo se produjo el atentado.

🚨 Atentado contra un precandidato en Perú 🇵🇪



⚠️Atacaron a balazos la camioneta donde se desplazaba Rafael Belaúnde en Cerro Azul, Cañete.



👉El referente de Libertad Popular resultó ileso y se encuentra en la comisaría del sector. pic.twitter.com/6D1pzxinwN — DNewsOK (@DNewsOK) December 2, 2025

"Es un mal inicio de la campaña. Creo que los peruanos sabemos lo que es la violencia. Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencia activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaunde", manifestó Cateriano.

“La elección debe ser un momento de intercambio de pareceres y salidas a la crisis. De ninguna manera se puede permitir el uso de la violencia, venga de donde venga”, sentenció.

A raíz del ataque, Cateriano exhortó a las autoridades a redoblar la seguridad de los candidatos que participarán en las Elecciones Generales de 2026.

Empresario, consultor y político

El candidato peruano es un empresario, consultor y político —y nieto del expresidente peruano Fernando Belaunde—. Fue ministro de Energía y Minas del Perú durante el gobierno de Martín Vizcarra, desde el 15 de julio hasta el 6 de agosto del año 2020.

Además, es fundador y presidente del partido político Libertad Popular, desde el 14 de noviembre del 2022. En las recientes encuestas de candidatos presidenciales solo ha obtenido resultados de un solo dígito. Sin embargo, aún es pronto para determinar ganadores, ya que las elecciones generales de Perú están programadas para celebrarse el 12 de abril de 2026.