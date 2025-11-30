El fundador de Dignitas acaba con su vida, días antes de cumplir 93 años, en su propia clínica de muerte asistida

Las claves nuevo Generado con IA Ludwig Minelli, fundador y director de Dignitas, la organización suiza por el derecho a morir, decidió acabar con su vida a los 92 años en su propia clínica de muerte asistida. Minelli fundó Dignitas en 1998 para ayudar a personas con enfermedades terminales y crónicas a morir dignamente, defendiendo la autodeterminación y la libertad de elección al final de la vida. Como abogado, Minelli logró importantes cambios legales en Suiza y Europa, incluyendo el reconocimiento del derecho a decidir el momento y la forma del final de la vida por parte del TEDH. Suiza permite la muerte asistida, en la que la persona toma la decisión y realiza el acto letal, pero prohíbe la eutanasia activa administrada por un médico u otra persona.

El fundador y director de la organización suiza por el derecho a morir Dignitas decidió poner fin a su vida este sábado, según informó la propia empresa.

En un homenaje de cuatro páginas, Dignitas dijo que “se mantuvo firme en sus convicciones en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades civiles”.

Así como explicó que se "continuará gestionando y desarrollando la asociación en el espíritu de su fundador como una organización internacional, profesional y combativa por la autodeterminación y la libertad de elección en la vida y al final de la vida".

Minelli fundó la clínica en 1998 para ayudar a morir a las personas con enfermedades terminales y crónicas bajo el lema "Vive con dignidad, muere con dignidad".

El abogado de derechos humanos explicó al Daily Mail que no había límites sobre a quién se podía ayudar a morir, siempre y cuando tuviera la capacidad mental para tomar la decisión. "Es incondicional. Un derecho humano no tiene ninguna condición, salvo la capacidad", afirmó.

"Hasta el final de su vida siguió buscando más formas de ayudar a las personas a lograr la libertad de elección y la autodeterminación en sus 'últimas cosas', y las encontró a menudo", explica Dignitas. De hecho, en una entrevista que concedió al Financial Times en 2023, cuando él tenía 90 años, detalló que todavía "trabajaba todo el día y media noche".

Dignitas, que dice tener más de 10.000 miembros, también ofrece sus servicios a personas que viven fuera del país, y para 2024, la organización habría ayudado a más de 4.000 personas a poner fin a su vida.

Abogado de profesión

Ludwig Minelli era abogado de profesión y en su carrera profesional afrontó numerosos desafíos legales y presentó varias apelaciones exitosas ante la Corte Suprema suiza y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Todo ese trabajo consiguió cambios en la legislación suiza. Entre ellos, en 2011, consiguió que el TEDH reconociera el derecho de una persona a decidir la forma y el momento del final de su vida.

En Suiza, la ley no permite la eutanasia, entendida esta como la situación en la que un médico u otra persona administra una inyección letal. Sin embargo, sí que es legal —lo lleva siendo durante décadas— la muerte asistida, es decir, cuando una persona expresa su deseo de morir y comete ella el acto letal.