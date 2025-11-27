Rusia condena a cadena perpetua a los ocho acusados del atentado contra el puente de Crimea en 2022

Las claves nuevo Generado con IA Un tribunal militar ruso ha condenado a cadena perpetua a ocho personas por el atentado contra el puente de Crimea en 2022, que causó la muerte de cinco personas y graves daños a la infraestructura. El juicio se celebró a puerta cerrada debido a que los materiales del caso contenían información clasificada. La justicia rusa señala al subjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasili Maliuk, como organizador del atentado, utilizando explosivos ocultos en un camión que atravesó varios países antes de llegar al puente. El puente, de 19 kilómetros de longitud, es considerado por Rusia una obra emblemática y por Ucrania una violación de su soberanía.

Un tribunal militar ruso ha condenado este jueves a cadena perpetua a ocho acusados de perpetrar el atentado contra el puente que une la anexionada península de Crimea y con la Rusia continental que el 8 de octubre de 2022 causó la muerte de cinco personas y graves daños a esa infraestructura.



La sentencia fue dictada por el tribunal del distrito militar Sur tras un juicio celebrado a puerta cerrada, según informó la agencia oficial rusa TASS.



Durante la primera audiencia del juicio, el tribunal informó que los materiales de la causa contenían información clasificada, circunstancia que impedía que la vista fuera pública.



Todos los acusados se declararon no culpables, señaló Gasan Radzhabov, uno de sus abogados.



El tribunal consideró demostrado que el subjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasili Maliuk, y otras personas no indentificadas, crearon un grupo criminal para cometer el atentado contra el puente de Crimea.



Según la justicia militar rusa, Maliuk preparó los explosivos en Ucrania, los disimuló como una partida de polietileno para construcción, que envió desde el puerto de Odesa a Rusia a través de Bulgaria, Georgia y Armenia.



Finalmente, el camión con explosivos, conducido por un hombre que desconocía el verdadero carácter de la carga que transportaba, fue detonado por los perpetradores del atentado, cuando se hallaba en el puente.



A consecuencia de la explosión murió el conductor del camión y otras cuatro personas que viajaban en un utilitario que circulaba en las proximidades del vehículo bomba.



Parte del puente para el tráfico ferroviario y automovilístico, de 19 kilómetros de longitud, quedó dañado por la explosión.



Considerada en Rusia una obra emblemática de la gestión del presidente ruso, Vladímir Putin, el puente fue denunciado por Ucrania como una violación de su soberanía y un intento de legitimar la anexión de Crimea.