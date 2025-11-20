Petro publica sus gastos para demostrar que no es un narco y desvela que visitó un burdel de Lisboa durante una visita oficial

Las claves nuevo Generado con IA El presidente colombiano Gustavo Petro publicó sus gastos financieros para desmentir acusaciones de narcotráfico lanzadas por Donald Trump. Entre los gastos publicados destacó una visita a un burdel en Lisboa durante un viaje oficial a Portugal en 2023, lo que generó críticas desde sectores feministas. Petro justificó su visita afirmando que ha aprendido a no comprar sexo y defendió su capacidad de seducción, asegurando que más adelante explicará el motivo del gasto en el burdel. Donald Trump anunció el fin de la ayuda financiera de EEUU a Colombia, acusando a Petro de incentivar la producción y exportación masiva de drogas.

A modo de boomerang, la defensa con la que el presidente colombiano, Gustavo Petro, buscaba fajarse de la acusación de estar vinculado con el narcotráfico que le lanzó su homólogo de EEUU, Donald Trump, se ha vuelto en su contra.

El gobernante colombiano ordenó este lunes publicar sus gastos financieros para demostrarle a Trump que no es un narcotraficante. Y saltó la sorpresa.

Entre los gastos ha llamado la atención uno llamativo en un hombre que se jacta de feminista: durante una visita oficial a Portugal en 2023 visitó un burdel de Lisboa.

Tras el escándalo y las críticas que han volado desde sectores feministas, a cuyo frente se ha querido poner desde que llegó a la Casa de Nariño, el presidente ha asegurado que ha aprendido "a no comprar sexo".

"Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo", escribió el presidente, conocido por sus almibarados discursos, en sus redes sociales .

Sin embargo, Petro ha asegurado que "algún día" contará por qué se gastó "40 euros en ese sitio", el burdel Ménage Strip Club de Lisboa,.

"Por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente", afirmó, aludiendo a la decisión del Departamento de Estado de EE.UU., de excluir al país andino de la lista de naciones que en los últimos doce meses no hicieron lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico.

Y agregó: "No necesito comprar sexo, no me gusta. Tengo aún cierta capacidad de seducción que me permite no acudir a esas prácticas de hombres tristes".

Trump anunció el pasado 19 de octubre el fin de la millonaria ayuda financiera que EEUU ha entregado a Colombia en la última décadas por su inacción en la lucha contra el narcotráfico.

"El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EEUU", indicó Trump en su red Truth Social.

"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos", añadió el mandatario estadounidense.

Un mes antes, Estados Unidos eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber "incumplido manifiestamente" en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.