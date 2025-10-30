EEUU admitirá a un máximo de 7.500 refugiados en 2026 por orden de Trump y prioriza a los sudafricanos blancos

Agentes estadounidenses detienen a un hombre durante una redada migratoria en Chicago. Reuters

El Gobierno de Estados Unidos limitará a 7.500 el número de refugiados admitidos en el 2026 y dará prioridad a los sudafricanos blancos, a los que considera víctimas de un genocidio que ninguna entidad internacional considera real.

La medida, que fue anunciada este jueves, supone un recorte drástico con respecto a la cifra del año anterior, fijada en 125.000 personas y establecida por el expresidente Joe Biden.

El Ejecutivo de Donald Trump no alegó ninguna razón en particular para el recorte, pero el anuncio sostenía que estaba "justificado por razones humanitarias o que responde al interés nacional".

Ya en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que suspendía el Programa de Admisión de Refugiados para permitir a las autoridades estadounidenses priorizar la "seguridad nacional y la seguridad pública".

En mayo de 2025, el preisdente estadounidense protagonizó un tenso encuentro con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, en la Casa Blanca.

Durante la reunión, proyectó un video para denunciar el supuesto "genocidio" contra la minoría blanca afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses), una acusación que Ramaphosa rechazó categóricamente.

La tensión estalló cuando la prensa preguntó por la reciente llegada de los primeros refugiados. Trump insistió en su teoría de que esta minoría sufre una persecución y exigió explicaciones a su interlocutor.

"En general, son agricultores blancos que huyen de Sudáfrica, y es muy triste verlo. Espero que podamos tener una explicación", declaró.

Ramaphosa respondió con firmeza. "Si realmente hubiera un genocidio contra los agricultores afrikáners, te aseguro que estas personas no estarían aquí, incluido mi propio ministro de Agricultura".

Trump insistió en que existen "miles de historias" que confirman la persecución y ordenó la proyección de un video de casi cinco minutos que mostraba a políticos africanos dando discursos a favor de la violencia contra los blancos e imágenes de montículos y cruces que, según Trump, representan más de 1.000 agricultores asesinados.

"Me gustaría saber dónde es eso, porque yo no lo he visto", comentó el presidente sudafricano tras observar, incómodo, las imágenes.

Unos días antes, Washington había dado la bienvenida al primer grupo de 49 afrikáners que llegó al país en calidad de refugiados.

