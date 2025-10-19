El Museo del Louvre en París ha sufrido un robo durante esta mañana, tras ser atracado por varios individuos para sustraer una colección de joyas. El suceso no ha dejado ningún herido, según la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati.
El ministro del Interior, presente tras el robo
Rachida Dati, ministra de Cultura, no ha sido la única política presente tras el robo. El ministro del Interior, Laurent Núñez, se ha desplazado al lugar de los hechos para conocer de primera mano lo sucedido.
Los atracadores huyeron en moto
Según ha contado BFMTV, un grupo de hombres llegó en moto al lado del Louvre que está junto al río Sena, y donde se estaban realizando obras. Utilizaron un montacargas para subir hasta la primera planta y romper las ventanas, lo que les permitió introducirse en el interior. Una vez con el botín, salieron por el mismo lugar y huyeron en las motos.
La hora aproximada del robo
Según los primeros elementos filtrados a la prensa, ha sucedido alrededor de las 9.45 de la mañana. Se trata más de un robo que de un atraco, y los ladrones sustrajeron joyas de un valor todavía por estimar.
El museo estará todo el domingo cerrado
En esta misma red social X, el museo ha explicado que cierra sus puertas durante este domingo "por razones excepcionales".
El atraco se ha producido en la apertura del museo
En un mensaje en su cuenta de X, la ministra ha señalado que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre y que se ha desplazado hasta allí.
Robo sin heridos en el Museo del Louvre
Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours.— Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025