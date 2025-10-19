Según ha contado BFMTV, un grupo de hombres llegó en moto al lado del Louvre que está junto al río Sena, y donde se estaban realizando obras. Utilizaron un montacargas para subir hasta la primera planta y romper las ventanas, lo que les permitió introducirse en el interior. Una vez con el botín, salieron por el mismo lugar y huyeron en las motos.