Trump ya no se reunirá con Xi y amenaza a China con "aranceles descomunales": "Se están volviendo muy hostiles"

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este viernes que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, tal y como tenía previsto, y amenazó con un "incremento descomunal" de aranceles para los productos del país asiático.

"¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo para anunciar que quieren imponer controles de exportación a todos los elementos de producción relacionados con tierras raras y prácticamente a cualquier otra cosa que se les ocurra, incluso si no se fabrica en China", escribió en su red, Truth Social.

El mandatario no aclaró a qué tipo de controles se refiere ni a qué naciones ha enviado China esa misiva, pero dijo que "otros países se han puesto en contacto" con la Casa Blanca "indignados por esta gran hostilidad comercial".

"Nuestra relación con China durante los últimos seis meses ha sido muy buena, lo que hace que esta decisión comercial sea aún más sorprendente. Siempre he creído que me han estado acechando, y ahora, como siempre, ¡tengo razón!", agregó.

En su largo mensaje denunció que "no se debe permitir que China mantenga al mundo 'cautivo', pero ese parece haber sido su plan desde hace tiempo", especialmente por los conocidos como "imanes de tierras raras".

Esos imanes permanentes son extremadamente potentes y están fabricados mediante aleaciones de elementos conocidos como tierras raras, principalmente neodimio, samario y cobalto. Tienen múltiples aplicaciones industriales y tecnológicas por su potencia, eficiencia y tamaño reducido.

Siempre según la denuncia de Trump, han acumulado ese tipo de imanes y otros elementos "discretamente hasta alcanzar una especie de monopolio" en lo que catalogó como "una maniobra bastante siniestra y hostil".

"Pero Estados Unidos también tiene posiciones de monopolio, mucho más sólidas y de mayor alcance que las de China. Simplemente no he optado por usarlas; nunca tuve una razón para hacerlo, ¡HASTA AHORA!", agregó en su mensaje con sus ya características mayúsculas.

El mandatario prosigue su mensaje al afirmar que la carta enviada a los países "tiene muchas páginas y explica, con gran detalle, todos y cada uno de los elementos que quieren ocultar a otras naciones".

"Lo que antes era rutinario ya no lo es. No he hablado con el presidente Xi porque no había motivo para hacerlo", aseguró, de nuevo, sin facilitar más detalles del contenido de las misivas.

Ante esta situación, Trump explica que tenía previsto reunirse Xi en Corea del Sur, durante la cumbre de la APEC, "pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo".

"Las cartas chinas eran especialmente inapropiadas, ya que este era el día en que, tras tres mil años de caos y lucha, se estableció la PAZ EN ORIENTE MEDIO. Me pregunto si fue casualidad", cuestionó.

Las declaraciones de Trump reflejan el mayor desencuentro con China desde que ambas potencias comenzaron a negociar una reducción de los aranceles tras la guerra comercial agudizada en abril pasado por el republicano.

Trump y Xi mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).