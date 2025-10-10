Trump anuncia un arancel adicional del 100 % para China: acusa a Pekín de imponer controles de exportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que impondrá a partir del 1 de noviembre un arancel adicional del 100 % a China, país al que acusa de haber adoptado una postura comercial "extremadamente hostil" al querer imponer controles a la exportación de tierras raras.

"Se acaba de conocer que China ha adoptado una postura extremadamente agresiva en materia comercial al enviar una carta extremadamente hostil al mundo, en la que declara que, a partir del 1 de noviembre de 2025, impondrá controles de exportación a gran escala a prácticamente todos los productos que fabrica, e incluso a algunos que ni siquiera fabrica", escribió Trump en su red Truth Social.

En su mensaje no aclaró a qué carta se refiere ni a qué países se la ha enviado, tal y como hizo en un primer post publicado horas antes.

La medida que, según Trump, adoptará China, "afecta a todos los países, sin excepción, y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años".

"Es absolutamente inaudito en el comercio internacional y una vergüenza moral en el trato con otras naciones", aseguró el mandatario que ha impuesto un arancel global del 10 % y otros impuestos específicos a cada país.

Al respecto, considera que China "ha adoptado esta postura sin precedentes" y, por tanto, "a partir del 1 de noviembre de 2025 Washington "impondrá un arancel del 100 % a China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente"

Además, a partir de esa fecha, "impondrá controles de exportación a todo software clave".

En todo caso, podría adelantar esa medida en función de las decisiones que adopte.

En un mensaje anterior, el mandatario de EEUU había afirmado que ya no tiene motivos para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, tal y como tenía previsto, y amenazó con un "incremento descomunal" de aranceles para los productos del país asiático.

"¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo para anunciar que quieren imponer controles de exportación a todos los elementos de producción relacionados con tierras raras y prácticamente a cualquier otra cosa que se les ocurra, incluso si no se fabrica en China", escribió.

En ese primer mensaje, tampoco aclaró a qué tipo de controles se refiere ni a qué naciones ha enviado China esa misiva, pero dijo que "otros países se han puesto en contacto" con la Casa Blanca "indignados por esta gran hostilidad comercial".

En su largo mensaje denunció que "no se debe permitir que China mantenga al mundo 'cautivo', pero ese parece haber sido su plan desde hace tiempo", especialmente por los conocidos como "imanes de tierras raras".

Esos imanes permanentes son extremadamente potentes y están fabricados mediante aleaciones de elementos conocidos como tierras raras, principalmente neodimio, samario y cobalto. Tienen múltiples aplicaciones industriales y tecnológicas por su potencia, eficiencia y tamaño reducido.

Las declaraciones de Trump reflejan el mayor desencuentro con China desde que ambas potencias comenzaron a negociar una reducción de los aranceles tras la guerra comercial agudizada en abril pasado por el republicano.

Trump y Xi mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).